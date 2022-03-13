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Sigara fiyatlarına büyük zam! 13 Mart 2022 Sigara Fiyat Listesi

13 Mart 2022 sigaraya zam geldi mi? Güncel sigara fiyatları listesi ne kadar, kaç TL?, Sigara ne kadar zamlandı,ne kadar oldu? 1 Nisan perşembe Sigaraya ne kadar zam gelecek? Sigaraya ne kadar zam geldi?, Hangi marka sigaralara zam geldi?, Sigaranın yeni fiyatı?, Hangi sigara ne kadar, kaç lira oldu? Zam gelen sigaralar hangileri?, 2022 Sigara Fiyat Listesi, 2022'de Sigaraya Yüzde 30 Zam Geliyor mu?, Zam gelen sigaralar listesi... Art arda zamlara şimdi de sigara zammı eklendi. Bir sigara grubunun ürünlerine büyük zam geldi.

Sigara fiyatlarına büyük zam! 13 Mart 2022 Sigara Fiyat Listesi
Ömer
Ömer
13 Mart 2022 Pazar 12:05

Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamların ardından, zam fırtınasına şimdi de sigara fiyatları eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubunun sigaraya 2 TL zam yaptığını açıkladı.

Erol Dündar'ın Twitter'daki paylaşımına göre yeni fiyatlar şöyle:

- 21,50 TL olan sigara 23,50 TL

- 22 TL olan sigara 24 TL

- 23 TL olan sigara 25 TL

- 24 TL olan sigara 26 TL

- 25 TL olan sigara 27 TL

- 25,50 TL olan sigara 27,50 TL

sosyal medya yorumları

#sigara zamlarından sonra #tütün içmeye başladı herkes. Fabrikadan çıkmış gibi sarılmış sigara yarı fiyatına. Ee bunca zamdan sonra karaborsa elbette doğacaktı.önleyin bakalım el altından satışı.Yazık. Şimdi de her yerde kaçak akaryakıt videoları doldu.Peki sonra?

seçim gününe gitmek için hayatımdan koskoca 10 yıl vermeye razıyım

Sigaraya zam gelmiş. Yaz kızım; Hükümet kansere savaş açtı.

Yerli Tütün ekimini yasakla ekenlere büyük cezalar kes. sonrada #sigara ya zam üstüne zam yapılsın. Sonrada yerliyiz milliyiz diyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigara ve otomobillerdeki vergiyi %300'e kadar artırabileceği yetkiyi aldı, etkiyi hepimiz göreceğiz!

Sigara firmalarının yapacağı her 1 liralık zammın yaklaşık 80-85 kuruşu, tütündeki vergileme rejimi nedeniyle hemen vergiye dönüşür. Geri kalanı firma hanesine yazılır. Yani görünürde zammı özel sektör yapar ama katkısı en çok Hazineye olur.

Padişahımız vatandaşın günlük düzülme dozunu bu kez sigaradan yana kullanıyor


Kaynak: Kamu Saati Özel
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