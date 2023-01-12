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Sigara fiyatları Düştü mü?, Sigarada kaç lira indirim yapıldı? 2023 sigara fiyatları listesi

Sigaraya İndirim geldi! Son dakika açıklamasına göre 12 Ocak 2023 tarihinden itibaren sigara fiyatlarına indirim geldi. Satışların durma noktasına gelmesiyle birlikte sigara şirketleri büyük bir indirime hazırlanıyor. Sigara fiyatlarına ne kadar indirim geldiği sorgulanıyor. İşte 12 Ocak 2023 güncel sigara fiyatları listesi...

Sigara fiyatları Düştü mü?, Sigarada kaç lira indirim yapıldı? 2023 sigara fiyatları listesi
Kamusaati
Kamusaati
12 Ocak 2023 Perşembe 18:57

Sigaraya zam geldi! TÜİK aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla alkol ve sigara ÖTV artışı belli olmuştu. Son dakika açıklamasına göre 5 Ocak 2023 tarihinden itibaren sigara fiyatlarına zam gelmişti. Satışların durma noktasına gelmesiyle birlikte sigara şirketleri büyük bir indirime hazırlanıyor. Sigara fiyatlarına ne kadar indirim geldiği sorgulanıyor. İşte 12 Ocak 2023 güncel sigara fiyatları listesi...

Bir sigara grubu, bazı sigaralarda 1 liralık indirime gitti. Özgür Aybaş açıkladı.

Yeni yılla birlikte birçok ürüne zam gelirken, sigaraya da 4 lira zam gelmişti.

Ancak Japan Tobacco International (JTI) bazı sigara markalarında 1 TL'lik indirime gitti.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"JTI FİRMASI YARINDAN İTİBAREN BAZI SİGARA FİYATLARINI 1 TL GERİ ÇEKTİ"

5 Ocak 2023 tarihinden itibaren Philip Morris, British American Tobacco (BAT) ve Japan Tobacco International (JTI) sigara gruplarına 4 lira zam gelmişti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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