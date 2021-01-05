Siberay, yeni WhatsApp dolandırıcılığına karşı uyardı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, yeni WhatsApp dolandırıcılığı hakkında Twitter üzerinden uyarılarda bulundu. Bu nedenle yukarıdaki gibi WhatsApp'ın kilidinin kırıldığını ve cihaza erişim sağlandığını belirten mesajlar alırsanız, gönderen numarayı engelleyip şikayet etmeniz gerekiyor

Siberay, yeni WhatsApp dolandırıcılığına karşı uyardı

Siberay, yeni WhatsApp dolandırıcılığına karşı uyardı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, yeni WhatsApp dolandırıcılığı hakkında Twitter üzerinden uyarılarda bulundu. Bu nedenle yukarıdaki gibi WhatsApp'ın kilidinin kırıldığını ve cihaza erişim sağlandığını belirten mesajlar alırsanız, gönderen numarayı engelleyip şikayet etmeniz gerekiyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle başta WhatsApp olmak üzere birçok iletişim uygulaması, bu dönemde kullanıcı sayısını oldukça artırdı. Ancak bu durum, platformlar üzerinden daha fazla saldırı yapılmasını da beraberinde getirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (Siberay), resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda WhatsApp dolandırıcılarına karşı kullanıcıları uyardı.

TEHLİKELİ MESAJLARA DİKKAT

Siberay Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"WhatsApp dolandırıcılığına DİKKAT

Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır.

Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir."

WhatsApp hakkında haberlerin ve gelişmelerin yayınlandığı WABetaInfo Twitter hesabı da geçtiğimiz günlerde, görseldekine benzer Türkçe bir mesajla kullanıcıları uyarmış ve bu tip mesajların aldatıcı olduğunu açıklamıştı.

Bu nedenle yukarıdaki gibi WhatsApp'ın kilidinin kırıldığını ve cihaza erişim sağlandığını belirten mesajlar alırsanız, gönderen numarayı engelleyip şikayet etmeniz gerekiyor