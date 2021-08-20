SGK hangi diş tedavilerini karşılıyor?

Salgın nedeniyle ertelenen ağız ve diş sağlığı tedavilerinde adeta patlama yaşanıyor. Hastanelerde sürpriz faturalarla karşılaşmamak için diş tedavisine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hangi tedavileri karşıladığını bilmek gerekiyor. Kurum, sağlık açısından önemli olan, mutlaka yapılması gereken tüm tedavileri karşılıyor.

Salgın nedeniyle ertelenen ağız ve diş sağlığı tedavilerinde adeta patlama yaşanıyor. Hastanelerde sürpriz faturalarla karşılaşmamak için diş tedavisine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hangi tedavileri karşıladığını bilmek gerekiyor. Kurum, sağlık açısından önemli olan, mutlaka yapılması gereken tüm tedavileri karşılıyor. Kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen kemikte aşırı doku kaybı, alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik, dudak damak yarığına bağlı doku sorunlarında çene için en fazla 4 adet implant tedavisinin ödemeleri karşılanıyor. Yüzde 40 ve üzeri engeli olanların diş sağlığı giderlerinin tamamı karşılanıyor. Ağız protezleri için çalışan, emekli ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yüzde 10 katılım payı alınıyor.

Kurumdan gelir ve aylık alanlar (emekli) ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yüzde 10, diğer kişiler için yüzde 20 oranında katılım payı alınır. Vazife malulleri, gazilere sağlanacak sağlık hizmetlerinde protez katılım payı alınmıyor.

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlüsü oldukları kişilerin protezleri 4 yılda bir ödeniyor. Ancak, trafik kazası veya iş kazası sonucu oluşan ağız ve çene travmalarında bu süre dikkate alınmıyor.

Ayrıca kötü huylu ve iyi huylu tümörler nedeniyle çenesinin bir bölümünü veya tamamını kaybetmiş hastalarda veya kanser nedeniyle aşırı kilo kaybının olduğu vakalarda üç diş hekiminin oluşturduğu sağlık kurulu raporuna istinaden 4 yıllık süre aranmıyor.

18 YAŞ ALTININ KARŞILANIYOR



18 yaşını doldurmuş kişilerin ortodontik diş tedavileri ödeniyor. Yüzde 40 ve üzerinde engelli kişilerin özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularında yapılacak diş tedavileri için engellilik durumu belgelenmesi ve sağlık raporu alınması halinde devlet karşılıyor.

İMPLANT BEDELLERİNE DİKKAT

Kemik içi implantların bedelleri; maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu vakalarda, alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik, konjenital diş eksikliği SUT'ta belirtilen bedeller üzerinden ödeniyor;

Dudak damak yarığı doğumsal anomalilere bağlı, diş ve ilgili kemik doku defektlerinin olduğu vakalarda, implant uygulamasının zorunlu olduğunun sağlık kurulu raporunda radyograların varlığında ve kaç adet implant uygulanacağının belirtilmesi şartıyla; her bir çene için en fazla 4 adet implant olmak üzere toplam 8 adet implant karşılanıyor.

ÇEKİM, DOLGU FİYATLARI



Tüm devlet kurumları diş çekimi ücreti talep etmese de özel bir kurum veya klinikte diş çekiminin fiyatı 200 liraya kadar çıkabiliyor.

Bu yıl için tek taraflı amalgam dolgusu 155, çift taraflı 195 lira, üç taraflı 255 lira, tek taraflı inley dolgu 340, çitf taraflı inley dolgu 370 lira, tek taraflı kompozit dolgu 195 lira, çift taraflı da 205 lira.