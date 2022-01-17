Sezen Aksu'nun Hz. Adem ile Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleri! Sezen Aksu'nu yeni şarkısı ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ sosyal medyada büyük tepki gördü!

Minik Serçe adıyla tanınan ve Türk müziğinde önemli bir yer edinen Sezen Aksu "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısı ile dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada tepkilerin çığ gibi büyüdüğü şarkı sözlerinde geçen 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' sözlerine binlerce yorum yağdı. Türkiye'nin gündemine gelen "Sezen Aksu'nun Hz. Adem ile Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleri" araştırmaları sürüyor. İşte milyonların tepkisini çeken Sezen Aksu "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısı ve sözleri…

Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısı sözleriyle gündemdeki yerini aldı. Özellikle sosyal medyada tepkilerin çığ gibi büyüdüğü şarkıda 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' sözleri dikkatleri üzerine çekti. Youtube ve birçok platformda paylaşılan yeni şarkısı ile Minik Serçe sevenlerine 2022 için iyi dileklerini iletse de binlerce kişi şarkıdaki o sözlere tepki gösterdi. Konunun gündeme gelmesinin ardından ise "Sezen Aksu'nun Hz. Adem ile Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleri" araştırmaları hız kazandı. İşte Sezen Aksu Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili çıkarttığı "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısı ve sözleri

Ünlü sanatçı Sezen Aksu "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısının sözleriyle gündeme bomba gibi düştü. Youtube'da ilk olarak 2017 senesinde yayınlanan bu şarkıda söz müzik ünlü sanatçı Sezen Aksu'ya ait olurken şarkıda geçen bazı ifadeler tepki gördü. Kısa sürede #sezenaksu etiketi Twitter gündeminde TT listesinin üst sıralarında yerini aldı. "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkıda tepki çeken sözler ise şöyleydi; "Selam söyleyin, O Cahil Havva ve Ademe…"

Şarkıda geçen bu ifadelerle beraber Adem ile Havva'ya ve dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle birçok sosyal medya kullanıcısı usta sanatçıya tepki gösterdi.

Bu tepkiler sonrası kısa sürede #sezenaksuhaddinibil etiketi de yine Twitter gündeminin tepesinde yer aldı.

İşte Sezen Aksu'nun tepki çeken şarkısına ait o sözlerin tümü;

Acısıyla, tatlısıyla

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak, dimdik durmak

Bin bahane, bin oyun kurmak

Binmişiz bir alâmate

Gidiyoruz kıyamete

Selam söyleyin o cahil

Havva ile Adem'e

Aha yine, aha yine

Önümüz uçurum, ardımız dağ

İlle yanacağız, yanacaklar

Elbette

Gül de var, diken de

Aşk da var, savaş da

Her şey hepimiz için

Kısmet hayatta

Yazın veda edişi

Şölenlerle, şarkılarla

Baharların gelişi

Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane