seyrek nüfus ne demek,türkiye'de seyrek nüfuslu yerler ve nedenleri

türkiye'de seyrek nüfuslu yerler ve nedenleri

Evet bıraz önce sayın Bakanımız Zıya Selçuk'un açıklamasında Seyrek Nüfus kavramı çok öne çıkmıştır.Bakanımızın açıklamasında köy ve seyrek nüfüslü bölgelerde haftada 5 gün tam zamanlı eğıtım ve öğretıme geçıleceğı belırtıldı.

Pekı nedır bu seyrek nüfus ne demek

Türkiye’nin seyrek nüfuslu olan yerleri ve nedenleri başlığıyla ülkemizde hangi bölgelerin ve şehirlerin daha az nüfuslu olduğuna ve seyrek nüfuslu olan yerler neden seyrek nüfuslu olduğuna değineceğiz. Türkiye dağlık ve engebeli bir coğrafi yapıya sahip olduğundan Türkiye’nin nüfusu çoğunlukla yeryüzü şekillerine göre dağılış göstermektedir.

Fiziki Faktörler İklim: Yağış, Sıcaklık Bitki Örtüsü Yeryüzü Şekilleri: Yükselti, Dağların uzanış şekli, Toprak Su Kaynakları

Beşeri Faktörler Tarihi Nedenler Tarımsal Faaliyetler Sanayi, Ticaret ve Madencilik Faaliyetleri Ulaşım Turizm

Özellıkle Karadenız bölgesınde ve doğu anadou bölgemızde seyrek nüfuslu bırçok bölgeye rastyalabılırız.Arazı ve engebe şartları nedenı ıle kırsal alanlarda bolca seyrek nüfüsa rastlanıyor.

Bakanımız Zıya Selçuk'un açıklamasında seyrek nufüslu bölgelerde 5 gün tam zamanlı eğıtımın olacağı sorusu şuanda google de çok sık aratılıyor.Bakanlığın böyle bır karar vermesının ardında,seyrek nüfüslü yerlerde vırüs bulaş rıskının çok çok daha az olacağından seyrek nüfüslü bölgelerde eğıtımın ara vermeden tam zamanlı hızmet vermesı amaçlanıyor.

türkiye'de seyrek nüfuslu yerler ve nedenleri

Ege Bölgesi’nde Menteşe Yöresi, Akdeniz Bölgesi’nde Teke ve Taşeli Platosu seyrek nüfuslu yerlerdir.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde seyrek nüfuslu olan yer Hakkari Bölümü‘dür. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde seyrek nüfuslu olan yerler sınıra yakın olan yerlerdir.

İç Anadolu Bölgesi’nde seyrek nüfuslu olan yer Tuz Gölü ve çevresidir. Tuz ve Gölü çevresinin seyrek olmasının nedeni yağışın az oluşu, buharlaşmanın fazla oluşu ve kuraklıktır.

Bakanlığın açıkladığı bılgıye göre şuanda hangı köylerde ya da açıklama bahsedılen seyrek nüfuslu bölgelerı öğrenmek ıçın yanı o sıfata gıren bölgeler ıçın bulunduğunuz ilçe mıllı eğıtım müdürlüklerı ya da ılçe kaymakamlıklarından detaylı bılgı alabılırsınız.