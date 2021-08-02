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Şeyma Subaşı'nın Türk bayraklı paylaşımına en büyük tepki Deniz Akkaya'dan geldi

Barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Bodrum'a giderken uçakta samimi pozlar paylaşan Şeyma Subaşı'nın tekne üzerinde çektiği pozlar büyük tepki topladı. Türkiye'nin dört bir yanında yangınlar sürerken yapılan bu paylaşımlara en büyük tepki ise Deniz Akkaya'dan geldi. Sosyal medyadan adeta ateş püsküren Akkaya, "Senin için artık üzülmüyorum. Tek üzüldüğüm anne olduğun için senden hayatı öğrenen günahsız kızın" ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı'nın Türk bayraklı paylaşımına en büyük tepki Deniz Akkaya'dan geldi
02 Ağustos 2021 Pazartesi 00:27

Şeyma Subaşı son olarak yangınların bulunduğu Bodrum'a bir grup arkadaşı ve sevgilisiyle tatil için uçtu. Subaşı Bodrum'a giderken sevgilisinin kucağında poz vermeyi de ihmal etmedi. Türkiye'nin dört bir yanında yangınlar sürerken Subaşı'nın bu paylaşımları tepki çekti.

DENİZ AKKAYA DA TEPKİ GÖSTERDİ

Tepki gösterenlerden biri de Deniz Akkaya oldu. Subaşı'nın pozuna sinirlenen Deniz Akkaya, "Senin için artık üzülmüyorum. Tek üzüldüğüm anne olduğun için senden hayatı öğrenen günahsız kızın" ifadelerini kullandı.

"ÇIK GİT MEMLEKETİMİZDEN"

Deniz Akkaya daha sonraki paylaşımında ise, "Bodrum'da ne bindiğin tekne ne kaldığın otelin yatak odası kimsenin umurunda değil. Bir çık git memleketimizden geldiğin yere. Bir de Türk bayrağına kıçını dönmüş poz veriyor. Gerçekten soruyorum ülkede savaştan daha beter bir ortam varken... Ne sebep olursa olsun kitlelere açık bir mecrada sanki nazire yapar gibi böyle şeyler koymak hastalıklı ruh halidir" dedi.

Deniz Akkaya'dan Şeyma Subaşı'na zehir zemberek sözler!

Deniz Akkaya'dan Şeyma Subaşı'na zehir zemberek sözler!

Deniz Akkaya'dan Şeyma Subaşı'na zehir zemberek sözler!

Şeyma Subaşı'nın Türk bayraklı paylaşımına en büyük tepki Deniz Akkaya'dan geldi


Kaynak: Kamu Saati Özel
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