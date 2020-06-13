Seyahat Ücretlerine İndirim! Yolcu taşımacılığında ücret tarifesi yeniden belirlendi!

Seyahat Ücretlerine Zam Mı Yapıldı? Yolcu taşımacılığında ücret tarifesi yeniden belirlendi! Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban/Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugün Resmi Gazete'de duyurulmuş oldu işte detaylar İşte İndiim Oranı
Yolcu taşımacılığında ücret tarifesi yeniden belirlendi!
Seyehat Ücretlerine Şok Zam Mı Yapıldı? Yolcu taşımacılığında ücret tarifesi yeniden belirlendi!
Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban/Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugün Resmi Gazete'de duyurulmuş oldu işte detaylar
Günlerdir konuşulan fahiş fiyatlar için getirilen yeni düzenleme ile eski tavan fiyatlara göre yaklaşık %30 indirim yapılmış oldu
Karayoluyla yolcu taşımacılığı dalında uygulanacak taban/tavan ücret tarifesi yeniden yapılandırılarak açıklandı .Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kovid-19 tedbirlerinde normalleşme takvimine göre daha önce 31 Temmuz'a kadar uygulanacağı bildirilen tebliğde değişiklik yapma kararını duyurdu kararı aldı.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Bakanlığın konu ile ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, düzenlemeyle vatandaşların mümkün oldukça daha da cazip fiyatlarla yolculuk yapabilmesini amaçlamayı hedeflediklerinin ifade etti.
Yeni Tarife (12 Haziran itibarıyla)
Eski Tarife Ücretlendirmesi;
En Güncel İş İlanları
Yayınlandığı anda Sayfamızda Yer Alacaktır Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz
|
Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
İlgili Galeriler