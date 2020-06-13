Seyahat Ücretlerine İndirim! Yolcu taşımacılığında ücret tarifesi yeniden belirlendi!

Seyahat Ücretlerine Zam Mı Yapıldı? Yolcu taşımacılığında ücret tarifesi yeniden belirlendi! Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban/Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugün Resmi Gazete'de duyurulmuş oldu işte detaylar İşte İndiim Oranı

Yolcu taşımacılığında ücret tarifesi yeniden belirlendi!

Seyehat Ücretlerine Şok Zam Mı Yapıldı? Yolcu taşımacılığında ücret tarifesi yeniden belirlendi!

Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban/Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugün Resmi Gazete'de duyurulmuş oldu işte detaylar

Günlerdir konuşulan fahiş fiyatlar için getirilen yeni düzenleme ile eski tavan fiyatlara göre yaklaşık %30 indirim yapılmış oldu

Karayoluyla yolcu taşımacılığı dalında uygulanacak taban/tavan ücret tarifesi yeniden yapılandırılarak açıklandı .Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kovid-19 tedbirlerinde normalleşme takvimine göre daha önce 31 Temmuz'a kadar uygulanacağı bildirilen tebliğde değişiklik yapma kararını duyurdu kararı aldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Bakanlığın konu ile ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, düzenlemeyle vatandaşların mümkün oldukça daha da cazip fiyatlarla yolculuk yapabilmesini amaçlamayı hedeflediklerinin ifade etti.

Yeni Tarife (12 Haziran itibarıyla)

Eski Tarife Ücretlendirmesi;