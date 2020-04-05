Seyahat İzin Belgesi'ni kimler alabilecek? Seyahat İzin Belgesi ile BÜYÜKŞEHİRLERE giriş ve çıkışına izin verilecekler listesi, Kimler Büyükşehirlere girip çıkabilir?

Seyahat İzin Belgesi'ni Kimler Alabilecek?

Seyahat İzin Belgesi'ni kimler alabilecek? Seyahat İzin Belgesi ile BÜYÜKŞEHİRLERE giriş ve çıkışına izin verilecekler listesi, Kimler Büyükşehirlere girip çıkabilir?

Vali Yerlikaya, Seyahat İzin Belgesi'ni kimlerin alabileceğini açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 'Seyahat İzin Belgeleriyle' kente giriş çıkışına izin verilecek durumları madde madde açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda korona virüsle mücadele için alınan yeni tedbirleri açıklamış ve 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş çıkışların kapatılacağını duyurmuştu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla 'Seyahat İzin Belgeleriyle' giriş çıkışlara izin verilecek durumları madde madde açıkladı.

Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda madde madde sıralayarak şu ifadeleri kullandı:

"Seyahat İzin Belgesi ile İstanbul'a giriş ve çıkışına izin verilecekler:

1) Tedavi olduğu hastaneden taburcu olmuş ve ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar,

2) Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar, Ölüm nedeni COVİD 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecekler (en fazla 4 kişiye),

3) İstanbul'a son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp, ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başka bir belge ile ibraz edenler),

4) Ceza infaz kurumlarından salıverilenler,

5) Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri öğrenci yurtlarından 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar, Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan "Seyahat İzin Kurullarından" seyahat izin belgesi alabilirler."

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