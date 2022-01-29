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Sevgilisine ilgi gösteren arkadaşının cinsel organı kesip öldüren şüpheliden akılalmaz sözler: Evde et kesmiştim, içim daraldı

Antalya'da Elvan Küçükaltun, Alman kız arkadaşına ilgi gösteren arkadaşını öldürüp cinsel organını kesti. Zanlı cesedi parka gömmeye çalışırken ihbar üzerine gelen jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarmada ifade veren Küçükaltun'un "Evde et kesmiştim, içim daraldı. Hava almaya çıktım" dediği öğrenildi.

Sevgilisine ilgi gösteren arkadaşının cinsel organı kesip öldüren şüpheliden akılalmaz sözler: Evde et kesmiştim, içim daraldı
29 Ocak 2022 Cumartesi 18:13

Dün gece Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kiremithane Sokak'ta Alman Nadia Angela Grosser ile birlikte apart otelde yaşayan Elvan Küçükaltun, akşam arkadaşı Kadir Demir'i yemeğe çağırdı.

Küçükaltun, Alman sevgilisi ve Kadir Demir birlikte alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Elvan Küçükaltun ile sevgilisi Grosser'e ilgi gösterdiğini öne sürdüğü Kadir Demir arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Küçükaltun, Kadir Demir'i göğüs bölgesinden bıçaklayıp öldürdükten sonra cinsel organını kesti.

Apart otelden çıkan Elvan Küçükaltun, yakında bulunan bir parka gidip mezar yeri kazmaya başladı. Bir erkeğin parkta kazı yaptığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, sahile kaçan Elvan Küçükaltun ile olay anında apart otelde bulunan sevgilisi Nadia Angela Grosser'i gözaltına aldı. Kadir Demir'in cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Olay sonrası gözaltına alınan Elvan Küçükaltun, jandarma ekiplerine "Evde et kesmiştim, içim daraldı. Hava almaya çıktım" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan Grosser ile Küçükaltun, jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi.

Şahısların 2.5 yıldır kiracısı olduğunu belirten Ali Cemil Ünal ise, "Adam kendisi Çorumlu eşini de Almanya uyruklu olarak tanıttı. Bana evde telefon üzerine çalıştıklarını söyledi. Her ay kirasını verirdi. Bana karşı bir şeyi yoktu. Dün gece bu olaylar olmuş. Beni de gece jandarma aramış. Sabah geldim. İfade verdim. Mezarı da ben sonradan gördüm" sözlerine yer verdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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