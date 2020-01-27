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Sergen Yalçın Beşiktaş'la mı Anlaştı 27 ocak 2020

Sergen Yalçın Beşiktaşa mı geldi, BJK yeni teknik direktörü Sergen Yalçın mı oldu 2020

Sergen Yalçın Beşiktaş'la mı Anlaştı 27 ocak 2020
27 Ocak 2020 Pazartesi 17:14

Son dakika haberi..Sergen Yalçın Beşiktaşa mı geldi!

Biraz önce aldığımız habere göre Abdullah Avcı ile ayrılan Beşiktaş, bombayı patlattı.Sergen Yalçın Beşiktaş spor klübü ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı..

Resmi açıklama her an yapılabilir,ancak 47 yaşındaki tecrübeli teknik adamın Beşiktaş ile her türlü anlaştığını açıklıyoruz.Vadone park da yapılan görüşmenin ardından Sergen Yalçın artık Beşiktaş'ı çalıştıracak.Ne kadar ücret alacağı bilinmeyen Yalçın'ın ilerleyen saatlerde akıldaki tüm soruları giderecek bir açıklama yapması bekleniyor


Kaynak: Kamu Saati Özel
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