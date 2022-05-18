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Serenay Sarıkaya kapandı mı?, Bu nasıl kıyafet Seranay?

Katıldığı lansmanda jean süper mini ve büstiyer tercih eden Serenay Sarıkaya, başını da kapattı.

Serenay Sarıkaya kapandı mı?, Bu nasıl kıyafet Seranay?
Kamusaati
Kamusaati
18 Mayıs 2022 Çarşamba 01:04

Ekranların en beğenilen güzellerinden Serenay Sarıkaya, bugün reklam yüzü olduğu bir giyim markasının lansmanına katıldı.

Başını örttü

Sosyal medya hesabı Instagram'da 9 milyondan fazla takipçisi bulunan Serenay Sarıkaya, lansmandaki tarzıyla ve dansıyla adından söz ettirdi.

Jean takım giydi

Lansmanda mavi bir büstiyer ve onun takımı olan mini eteğiyle boy gösteren Sarıkaya, başını da taşlarla yaptırdığı başörtüyü andıran bir örtüyle kapattı.

Güzel oyuncunun tarzı takipçilerini ikiye böldü. Sarıkaya'yı beğenen kadar beğenmeyen de oldu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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