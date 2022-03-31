Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
1
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0
rapor parası
rapor parası
0
fakirlik aylık
fakirlik aylık
0
Parayardm
Parayardm
0

Şekere yüzde 31 zam geldi

Türkiye Şeker Fabrikaları kararıyla, 31 Mart'tan itibaren şekerin 1 kilogramının 7.80 TL, 50 kilogramının ise 550 TL'den satılacağı duyuruldu.

Şekere yüzde 31 zam geldi
Ömer
Ömer
31 Mart 2022 Perşembe 15:09

Ramazan'a sayılı günler kala tüketicilere bir kötü haber daha geldi.

Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker), şeker fiyatına yüzde 31 zam geldiğini duyurdu.

1 KİLO ŞEKER 7.80 TL

Artan maaliyetler nedeniyle zam kararı veren Türkşeker, şekerin 5.96 TL'den satılan kilogramının, yüzde 31 zamla 7.80 TL olduğunu duyurdu.

5O KİLO ŞEKER 550 TL

31 Mart tarihinden itibaren 1 kilogram şeker vatandaşlara KDV dahil 7.80 TL'den satılırken, 50 kilogramlık şeker isse 550 TL'den satışa sunulacak.

TÜRKŞEKER DUYURUSU

Türkşeker, zam kararını açıklarken şu ifadelere yer verdi:

"Raf Fiyat Garantisi Sistemi kapsamında vatandaşlarımıza uygun fiyatla paketli kristal toz ve küp şekere ulaşmasını sağlayan Türkşeker, artan maliyetleri dikkate alarak, şeker fiyatlarında güncelleme yapmıştır.

Bu kapsamda şekerin kilogram fiyatı 31.03.2022 tarihi itibari ile KDV dahil 7.80 TL olarak belirlenmiştir.

Ayrıca imalatçı firmalarımıza destek olmak için kapasite raporunu, fiili kullanım durumu gibi kriterler dikkate alınarak imalatçılarımıza yeniden şeker arzına başlanmıştır.

Bu çerçevede 50 kilogramlık şekerin çuval fiyatı ise KDV dahil 550 TL olarak güncellenmiştir."


Kaynak: Kamu Saati Özel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret vatandaşı eziyorsa belirleme ona göre yapılır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret vatandaşı eziyorsa belirleme ona göre yapılır
0
Ankara'da eski eşine nafaka ödeyemeyen adam 6 yılda 15 kez cezaevine girdi
Ankara'da eski eşine nafaka ödeyemeyen adam 6 yılda 15 kez cezaevine girdi
0
Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez..
Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez..
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.