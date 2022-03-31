Şekere yüzde 31 zam geldi

Türkiye Şeker Fabrikaları kararıyla, 31 Mart'tan itibaren şekerin 1 kilogramının 7.80 TL, 50 kilogramının ise 550 TL'den satılacağı duyuruldu.

Ramazan'a sayılı günler kala tüketicilere bir kötü haber daha geldi.

Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker), şeker fiyatına yüzde 31 zam geldiğini duyurdu.

1 KİLO ŞEKER 7.80 TL

Artan maaliyetler nedeniyle zam kararı veren Türkşeker, şekerin 5.96 TL'den satılan kilogramının, yüzde 31 zamla 7.80 TL olduğunu duyurdu.

5O KİLO ŞEKER 550 TL

31 Mart tarihinden itibaren 1 kilogram şeker vatandaşlara KDV dahil 7.80 TL'den satılırken, 50 kilogramlık şeker isse 550 TL'den satışa sunulacak.

TÜRKŞEKER DUYURUSU

Türkşeker, zam kararını açıklarken şu ifadelere yer verdi:

"Raf Fiyat Garantisi Sistemi kapsamında vatandaşlarımıza uygun fiyatla paketli kristal toz ve küp şekere ulaşmasını sağlayan Türkşeker, artan maliyetleri dikkate alarak, şeker fiyatlarında güncelleme yapmıştır.

Bu kapsamda şekerin kilogram fiyatı 31.03.2022 tarihi itibari ile KDV dahil 7.80 TL olarak belirlenmiştir.

Ayrıca imalatçı firmalarımıza destek olmak için kapasite raporunu, fiili kullanım durumu gibi kriterler dikkate alınarak imalatçılarımıza yeniden şeker arzına başlanmıştır.

Bu çerçevede 50 kilogramlık şekerin çuval fiyatı ise KDV dahil 550 TL olarak güncellenmiştir."