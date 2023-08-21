Şekere bir zam daha geliyor: Kilogram fiyatı 27 TL'ye yükseltilecek

Şekerin kilogram fiyatını 25 TL'ye yükseltecek olan Türkşeker, ara siparişlerin toplanmasının ardından bu fiyatı 27 TL'ye çıkartacak. Böylelikle şekere 11. kez zam yapılmış olacak.

Çeşitli gıda ürünlerine gelen zamların ardından şeker de fiyat artışından nasibini aldı.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) tarafından şekere zam yapıldı.

Türkşeker, kilogramı 24 TL olan toptan şeker satış fiyatına yüzde 4,2 oranında yeni bir zam daha yaptı.

Mayıs ayından bu yana şekere 9 kez zam yapan Türkşeker, böylelikle toptan şekerin fiyatı 25 TL'ye yükseltti.

Kilogram fiyatı 25 TL'ye çıkıyor: İndirimli tarife 31 Ağustos'ta sona erecek

Daha sonra kampanyalı fiyat dahilinde indirimli şeker satışı yapan Türkşeker, uygulamanın 31 Ağustos'ta sona ereceğini açıkladı.

Açıklamanın ardından ise Türkşeker, yüzde 4.2 zamlı şekilde müşterilerinden ara sipariş ile talep toplamaya başladı.

1 Eylül'den itibaren 27 TL'ye yükseltilecek

Taleplerin kabul edilmesinin yanı sıra 1 Eylül'den itibaren toptan şekerin kilogram fiyatındaki indirimin sona ermesinin ardından bir zam daha gelecek.

Şekerin fiyatı 1 Eylül itibariyle de 27 TL'ye yükseltilecek.

Bu şekilde sadece 10 gün içerisinde yüzde 8 oranında bir zammın daha yapılacağı öngörülüyor.

Son 4 ayda onbirinci zam

Böylece, son 4 ayda şekere 11 kez zam yapılacak.

Ayrıca, şekere son dört ayda yaklaşık yüzde 46 zam gelmiş oldu.

Bir başka deyişle ise 8 Mayıs'ta 18.5 TL bandında olan şekerin fiyatı Eylül başında 27 TL'ye çıkartılmış oluyor.