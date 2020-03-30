Şehrin göbeğinde çıplak korona virüsü partisi yaptılar,Emniyet hepsini sorguya aldı!

büyükçekmece çıplak corona virüsü partisi istanbul

Corona virüsü hem dünya da hem de ülkemizde can almaya devam ediyor..Amerikan başkanı bile 200 bin ölü ile bu işi atlatırsak bizden iyisi yok dedi..Durum bu kadar ciddi iken kendini bilmez bir grup İstanbul'un göbeğinde büyükçekmece'de üst çıplak partisi düzenlediler..

Rezalet görüntülerin ortaya çıkmasının ardından emniyet soruşturma başlattı.

Büyükçekmece'de koronavirüs uyarılarına aldırış etmeyerek parti düzenleyen gençlerden 15'i gözaltına alınırken, 4'ü adliyeye sevk edildi.

Yaptıkları iğrenç partiyi sosyal medya'da canlı olarak yayınlayan gençler,şikayet üzerine yakayı ele verdiler.Emniyet mensuplarımızın başarılı operasyonu ile gözaltına alınan gençlerden 11'i sorgusu yapılıp serbest bırakıldı.Öte yandan partiyi organize eden ve yer temini yapan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Tüm Türkiye'de salgın nedeni ile hemen hemen hayat durmuşken,bu gençlerin yasağa uymayıp,hemde korona partisi yapmaları tüm kesimlerden ciddi tepkiler çekti.Partilerini de canlı olarak bazı sosyal platformda yayınlamaları da ayrıca tepki çekti.

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BİNA MÜHÜRLENDİ

Bunun üzerine harekete geçildi ve sorumlular hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Partiyi organize ettiği tespit edilen şüpheli M.S ve M.E.Ç, partide DJ'lik yapan şüpheli T.A ve partiye katılanlardan Y.Ü, E.K. (Ş), C.D, Ö.A.Y, Ö.Ö, S.U, Y.K ve ikamet sorumlusu İ.Y isimli şüpheli şahıslar hakkında 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' fiili nedeniyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca adli ve idari işlem başlatılmıştır. Partinin düzenlendiği Büyükçekmece İlçemiz, Bahçelievler Mahallesi, Zencefil Sokak’ta bulunan bina zabıta görevlilerince mühürlenerek faaliyetten men edilmiş, diğer katılımcı şahısların tespitine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir."