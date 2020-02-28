şehit sayısı kaç oldu son dakika idlip 28 şubat 2020,Hatay valiliği açıklaması

İdlip'de kaç askerimiz şehit oldu, reuters son dakika 27-28 şubat 2020,idlip deki şehit sayısı 34 mü oldu

Mübarek Regaip kandil günü tüm Türkiye'nin canını yaktılar gecenin bir yarısı..İdlip'den öyle haberler geliyor ki..İnsanımız artık şehitlerinin çok sayıda olduğunu biliyor ancak tam olarak kaç olduğunu öğrenmek istiyor

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Saat 22,30 gibi, özellikle Twitter'da gündem olan İdlip'de şehit sayısı 50'lerle ifade edilmeye başlanınca, tüm vatandaşlarımız bu acı haberin detaylarını merak etmeye başladı ve şehit sayısı kaç oldu,27-28 şubat 2020 günü kaç askerimiz şehit oldu gibi haberleri aramaya başladı.

İlk açıklama şehit sayımızın 9 olduğu yönünde olmuştu..Rahmi Doğan Hatay Valisi, daha sonra tekrar bir açıklama yaparak sayının 22'ye ulaştığını söyledi ve tüm Türkiye'yi yasa boğan haberi verdi...! Son Yapılan açıklamada Şehit Sayımız 29 'a yükseldi

Ancak kamusaati.com olarak güncel olarak bu sayının kaç olduğunu an ve an takip ediyoruz.

Saat şuanda 01,30 ve Reuters haber ajansında geçen bir haberde Türkiye'nin,İdlip'de 34 askerinin şehit olduğunu yazan bir habere rastladık.

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REUTERS EN AZ 34 ASKERİMİZİN ŞEHİT OLDUĞUNU İDDİA ETTİ!

Reuters'ın Britanya merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırdığı haberine göre İdlib'de en az 34 Türk askeri hayatını kaybetti diyor..Henüz resmi bir açıklama gelmedi..Ancak gelen haberler çok korkutucu ve üzücü..

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AYRINTILAR GELİYOR..

Vali Doğan, yaptığı ilk açıklamada şunları söylemişti:

* İdlib’de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır.

* Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur.

* Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye aldık.

* Tedavileri devam ediyor.

* Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur

Çok sayıda şehidimizin olduğu söyleniyor..Birçok ajanstan bilgi almaya çalışıyoruz..

Ayrıntılar gelecek..

CHP'DE ACİL TOPLANTI KARARI ALDI

Ankara'da acil bir güvenlik toplantısı yapılırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun da CHP MYK'sını acil olarak topladığı belirtildi.