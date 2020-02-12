Şehit sayısı 20 oldu! 2 korucu daha şehit oldu!

Malesef şehit sayımız 20 oldu, acı olay tüm Türkiye'yi yıktı!

VAN AĞLATMAYA DEVAM EDİYOR! ŞEHİT SAYIMIZ 20 OLDU..ACI HABERLER GELMEYE DEVAM EDİYOR!HALKIMIZIN BAŞI SAOLSUN

Van'daki çığ faciasından acı haberler gelmeye devam ediyor malesef! Yaşanan çığ faciasında onlarca vatandaşımız hayatlarını kaybettiler..Birde üstüne arama ekiplerininde üzerine çığ düşmesi sonucu ölen vatandaş sayımızda arttı..Buna bağlı olarak tam 18 güvenlik görevlimiz şehit olmuştu!

GELEN ACI HABER YİNE MEMLEKETİMİZİ ÜZDÜ!

Van'daki çığ felaketinde vatandaşlarımızı kar altından kurtarmak isteyen jandarmamız,korucumuz ve itfaiye erlerimizinde üzerine çığ düşmesi nedeni ile tam 18 görevli şehit olmuştu.Gelen habere göre 2 korucumuz daha şehit oldu.Yani Van ilimizdeki şehit sayımız 20'ye çıktı!

TÜRKİYE ŞEHİTLERİNE AĞLIYOR

Van'daki korkunç çığ felaketinin üzerine bir de arama kurtlarma ekiplerinin üzerine de çığ düşünce felaket çok daha da büyüdü.Malesef,ülkemizin çeşitli bölgelerinde oturan 11 jandarmamız şehit oldu.Ayrıca 4 korucumuz aynı gün şehit olmuştu..Acı haberler bitmek bilmedi,ertesi gün çığ faciasından cansız bedenlerine ulaşılan 4 korucumuz daha şehit oldu.Ve bugünde yine cansız bedenlerine ulaşılan 2 korucumuz daha şehid oldu.Bu rakamlarla birlikte Van'daki çığ nedeni ile 20 güvenlik görevlimiz şehitlik mertebesine erişti.

İŞTE ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ

Uzman Çavuş Özgür Işık (Düzce Merkez),

- Uzman Çavuş Özen Akçam (Artvin, Ardanuç),

- Uzman Çavuş Ramazan Süslü (Aksaray, Sultanhanı),

- Uzman Çavuş Ufuk Deniz (Kastamonu, Tosya),

- Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz (Kocaeli, Kartepe),

- Uzman Onbaşı Osman Karaca (Tokat, Almus),

- Uzman Onbaşı Cihat Erat (Erzurum, İspir),

- Uzman Çavuş Muammer Keskin (Aydın, Çine),

- Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı (Kars, Arpaçay),

- Uzman Çavuş Mesut Deniz (Kahramanmaraş, Türkoğlu),

- Uzman Onbaşı Tarkan Karaca (Eskişehir, Sivrihisar),

KORUCULAR

- Hekim Kazgan,

- Nimet İnçamur,

- Abdulselam Mantaş,

- Tahsin Karan,

- Bayram Bulcar,

- Metin Mantaş,

- Mehmet Esen

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