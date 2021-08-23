Şehit kızından CHP'ye sert tepki: 'Namuzsuzların sınırı yoktur'

YPG/PKK'nın sınır ötesinden attığı havanla şehit olan Mehmet Demir'in kızı Gülay, Kılıçdaroğlu'nun ‘sınır namustur' paylaşımına cevap verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Afgan göçmen konusunda anlaştığı iddialarını büyükelçilik yalanladıktan sonra da sürdüren ve Genel Merkez'e 'sınır namustur' pankartı astıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit kızı Gülay Demir'den cevap geldi. Demir, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayarak şu notu düştü: "Suriye sınırından babamın bedenine havan mermisi saplanırken, siz sırtınızı babamın katillerine yaslayanlarla seçim hazırlığı yapıyordunuz. Sınır namustur ama namussuzların sınırı yoktur." Demir 'in bu tweetine birçok kesimden destek mesajları yağdı.

YALANLAMAYA RAĞMEN...

Kılıçdaroğlu, 18 Ağustos'ta Twitter'dan şu iddiada bulunmuştu: "...Nedense tam da o toplantıdan sonra on binlerce Afgan sığınmacı ülkemize yöneldi... Tüm taraflara hatırlatıyorum: Bizler, halkımızın taleplerine hizmet etmekle mükellefiz. Ve halkımızın talebi nettir: İster yazılı ister sözlü, bir daha asla böyle anlaşmalar yürürlüğe giremeyecek!"