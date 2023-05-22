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Şehit cenazesine gönderilen Kılıçdaroğlu ve Akşener çelenkleri tepkilere neden oldu!

Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde teröristlerce girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın yakınları, CHP ve İYİ Parti tarafından cenazeye gönderilen çelenklere tepki gösterdi. Akşener'in çelengi kaldırılırken, Kılıçdaroğlu'nun çelengi ise bir vatandaş tarafından parçalandı.

Şehit cenazesine gönderilen Kılıçdaroğlu ve Akşener çelenkleri tepkilere neden oldu!
Kamusaati
Kamusaati
22 Mayıs 2023 Pazartesi 12:12

Şehit Bayram Doğan'ın naaşı memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. İkindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı öncesinde ise gerginlik yaşandı.

Bazı vatandaşlar şehit cenazesinin son yolcuğuna uğurlandığı alana CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelenginin konulmasına tepki gösterdi. Bir kişi çelengi yere atarken başka bir vatandaş ise çelengin üzerine basarak tepkisini gösterdi.

Vatandaşların tepkisi üzerine İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de çelengi kaldırıldı. Şehidin cenazesi, ikindi namazına müteakip Çayırlı köyünde defnedildi.

KÜFÜRBAZ TÜRKKAN MECLİS'TE

Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun şehit yakınları tarafından tepki görmesi ilk değil. Bilindiği üzere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de yaptığı bir esnaf ziyareti sırasında İYİ Partili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyine küfür etmişti. Türkkan, şehit yakınlarının tüm tepkisine rağmen İYİ Parti'den yeniden aday gösterildi ve yeniden Meclis'e girdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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