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Şehit ateşi Kayseri Develi'ye düştü Şehit Özgür ÇELİK

Kayseri Develi İlçesi Şehit haberi,Şehidimiz Özgür Çelik kimdir,

Şehit ateşi Kayseri Develi'ye düştü Şehit Özgür ÇELİK
05 Şubat 2020 Çarşamba 22:31

Hakkari'nin ilçesi Çukurca'da görev yapan Piyade Er Özgür Çelik elindeki el bombasının infilak etmesi sonucu malesef Şehit oldu.Şehidin haberi evine ulaştı..

Develi ilçesinde bulunan ailesine acı haberi,ilgili protokol haberi ulaştırdı..Şehidin evinde hüzün hakimdi..

Kayseri Develili şehidimiz Özgür Çelik Çomaklı mahallesi nüfusuna kayıtlı idi.Görev yeri Hakkari Çukurca olan Çelik,memleketi olan Develi şehitliğine defin edilecek.

Kayseri harp malülü şehit dul ve yetim yakınları derneği başkanı Ali Yavuz:

Develi Çomaklı mahallesi nüfusuna kayıtlı sözleşmeli er Özgür ÇELİK Kahramanımız el bombasının kaza sonucu patlamasından dolayı ŞEHİT olmustur. Şehidimize Allah dan rahmet ailesine yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum.dedi.
Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz
kamusaati.com


 

Kaynak: Kamu Saati Özel
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