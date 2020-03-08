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Şehit Annelerinin Konuşması Başkan Erdoğan'ı Duygulandırdı

Haliç Kongre Merkezi'nde, "Türkiye’nin Kahraman Kadınları" Programı düzenlendi, Programa Başkan Erdoğan'da Katıldı, programda şehit anneleri Konuşurken Başkan Erdoğan'ı Duygulandırdı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Şehit Annelerinin Konuşması Başkan Erdoğan'ı Duygulandırdı
08 Mart 2020 Pazar 22:03

Şehit Annelerinin Konuşması Başkan Erdoğan'ı Duygulandırdı

Haliç Kongre Merkezi'nde, "Türkiye’nin Kahraman Kadınları" Programı düzenlendi, Programa Başkan Erdoğan'da Katıldı, programda şehit anneleri Konuşurken Başkan Erdoğan'ı Duygulandırdı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Şehit annelerinin konuşması Erdoğan'ı duygulandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, ve yardımcıları ve bazı bakanların katıldığı  8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte "Türkiye’nin Kahraman Kadınları" Programı'nda şehit anneleri ve şehit kadınlarla ilgili bir sunum yapıldı.

ERDOĞAN'I DUYGULANDIRAN SUNUM

Cumhurbaşkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehtilerimiz ile ilgili sunum yapılırken izlediği sunum karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

 

Şehit annelerinin konuşması Erdoğan'ı duygulandırdı

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #recep tayyip erdoğan #Erdoğan #başkan #Türkiye’nin Kahraman Kadınları
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