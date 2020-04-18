Şehirlere Giriş Çıkış Yasağı 15 Gün Uzaltıldı! Sokağa Çıkma Yasağıda Uzayacak mı?, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uzayacak mı, 20 yaş sokağa çıkma yasağı pazartesi bitiyor mu ?, 30 Büyükşehir ve zonguldak iline seyahat kısıtlaması getirilerek giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı ve yasak cumhur başkanı kararı ile 15 gün uzatıldı Karar 31 İlimizin valiliğine gönderildi. İllere giriş çıkış seyahat yasağı ne zaman bitecek?

Şehirlere Giriş Çıkış Yasağı 15 Gün Uzaltıldı! Sokağa Çıkma Yasağıda Uzayacak mı?

Şehirlere Giriş Çıkış Yasağı 15 Gün Uzaltıldı! Sokağa Çıkma Yasağıda Uzayacak mı?, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uzayacak mı, 20 yaş sokağa çıkma yasağı pazartesi bitiyor mu ?, 30 Büyükşehir ve zonguldak iline seyahat kısıtlaması getirilerek giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı ve yasak cumhur başkanı kararı ile 15 gün uzatıldı Karar 31 İlimizin valiliğine gönderildi. İllere giriş çıkış seyahat yasağı ne zaman bitecek?

30 Büyükşehir ve zonguldak iline seyahat kısıtlaması getirilerek giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı ve yasak cumhur başkanı kararı ile 15 gün uzatıldı Karar 31 İlimizin valiliğine gönderildi

31 ilde giriş-çıkışlar 15 gün daha uzatıldı

İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş çıkış kısıtlamasının 15 gün daha uzatıldığını duyurdu.

özel araçla 30 Büyükşehir ve Zonguldak iline giriş çıkışlar yasaklandı

Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehri ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışını 15 gün daha uzatma kararı alındı . Bu şehirlerimize gıda ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemeleri nakli ile İçişleri bakanlığı genelgesi ile belirtilen sektörlerin lojistik araçları dışında giriş çıkış yapılamayacaktır.

İçinde yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit geçişleri ise devam edecek ve hıfzıhsıha kurulları kendi şehirlerinin ihtiyaçlarına göre bu tedbirleri daha da belirtecektir.

30 büyük şehrimiz ile Zonguldak'ta başlatacağınız araç giriş çıkışı yasağını ilk etapta 03.04.2020 tarihinde 15 gün süreyle uygulayacağız gerekirse süreyi daha da uzatacağız açıklaması yapılmıştı ve o süre 18 Nisandan İtibren 15 Gün daha Uzadı

Giriş/Çıkışları Kapatılan Şehirler:

Adana

Ankara

Antalya

Aydın

Balıkesir

Bursa

Denizli

Diyarbakır

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Hatay

İstanbul

İzmir

Kahramanmaraş

Kayseri

Kocaeli

Konya

Malatya

Manisa

Mardin

Mersin

Muğla

Ordu

Sakarya

Samsun

Şanlıurfa

Tekirdağ

Trabzon

Van

Zonguldak

20 Yaş Altı Gençlere Sokağa Çıkma Yasağı, Şehirler Arası Özel Araç Seyahatleri ve Maske Takma Zorunluluğu Geldi! İşte Yeni Kısıtlamalar 03 - 04 Nisan 2020

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