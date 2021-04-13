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Şehirlerarası seyahat yasağı geldi mi? Özel araçla ya da arabayla şehir dışına çıkılabilecek mi, şehir dışına çıkmak yasak mı?

18 Yaş altı çocuklar ve gençler şehirler arası seyhaat yapabilecek mi? 18 yaş altı şehirler arası seyahat serbest mi? Cezası var mı? Aileden biri olunca 18 yaş altına şehirler arası yolculuk serbestlik var mı? Koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen seyahat yasağının kalkmasıyla, 18 yaş altı çocuklar ve gençlerin büyükleri ile yolculuk etmesi mümkün olacak.

Şehirlerarası seyahat yasağı geldi mi? Özel araçla ya da arabayla şehir dışına çıkılabilecek mi, şehir dışına çıkmak yasak mı?
13 Nisan 2021 Salı 23:29

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbir kararlarını açıkladı.

Buna göre; Ramazan ayının ilk iki haftası süresince sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek. Uygulama yarın akşam saati ile başlayacak.

DİĞER TEDBİRLER

  • Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05:00 olarak güncellendi.
  • 65 yaş üstü 18 yaş altı toplu taşıma sınırlaması yeniden getirildi.
  • Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle sürecek.
  • Kafe kıraathane, çay bahçesi, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecektir.
  • Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca paket sistemine geçecek.
  • Kına, düğün, genel kurul gibi bütün toplantılar bayram sonrasına kadar ertelendi.
  • Oteller sadece kendi müşterileriyle hizmet sürdürecek.
  • Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. (Kamuda) Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.
  • Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.
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