0
0
0
0
0
0
0
13

Şehirlerarası seyahat yasağı geldi mi? Özel araçla ya da arabayla şehir dışına çıkılabilecek mi, Otomobille şehir dışına çıkmak yasak mı?

Korona virüsü yasakları nedeni ile şehir dışına kendi arabamla çıkabilir miyim, şehir dışına özel arabamla çıkarsam ne kadar ceza yerim, corona virüsü tedbirleri kapsamında şehir dışına özel araçla çıkmak için valilikten izin almak gerekir mi? 2020 Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı gün ve saatlerde, şehirlerarası seyahatlere izin vermek üzere, yaz döneminde uygulandığı gibi seyahat izin kurullarından izin alınacak

Şehirlerarası seyahat yasağı geldi mi? Özel araçla ya da arabayla şehir dışına çıkılabilecek mi, Otomobille şehir dışına çıkmak yasak mı?
04 Aralık 2020 Cuma 01:26
İçişleri Bakanlığının yayımladığı Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde, zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin vermek üzere Seyahat İzin Kurullarından izin alınacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süre ve günlerde, izin almak kaydıyla şehirlerarası seyahatlerine izin verilenler şu şekildedir:


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #seyahat yasağı #şehirler arası yasak mı #şehirler arası seyahat yasak mı #özel araçla şehirler arası
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber