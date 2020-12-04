Şehirlerarası seyahat yasağı geldi mi? Özel araçla ya da arabayla şehir dışına çıkılabilecek mi, Otomobille şehir dışına çıkmak yasak mı?

Korona virüsü yasakları nedeni ile şehir dışına kendi arabamla çıkabilir miyim, şehir dışına özel arabamla çıkarsam ne kadar ceza yerim, corona virüsü tedbirleri kapsamında şehir dışına özel araçla çıkmak için valilikten izin almak gerekir mi? 2020 Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı gün ve saatlerde, şehirlerarası seyahatlere izin vermek üzere, yaz döneminde uygulandığı gibi seyahat izin kurullarından izin alınacak

İçişleri Bakanlığının yayımladığı Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde, zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin vermek üzere Seyahat İzin Kurullarından izin alınacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süre ve günlerde, izin almak kaydıyla şehirlerarası seyahatlerine izin verilenler şu şekildedir:

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