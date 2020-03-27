Son dakika haberi... İşçişleri Bakanlığı Şehirlerarası Otobüs seyahatleri kısıtlanacak, Şehirler arası Otobüs seferleri Durdurulacak mı?, Şehirler arası Otobüslere Yasak Gelecek mi ?, Rize Korona visrüs karantisnası sonrasında, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNDEMDE Mİ? Detaylar haberde..

Şehirlerarası Otobüs seyahatleri kısıtlanacak

Son dakika haberi... İşçişleri Bakanlığı Şehirlerarası Otobüs seyahatleri kısıtlanacak, Şehirler arası Otobüs seferleri Durdurulacak mı?, Şehirler arası Otobüslere Yasak Gelecek mi ?, Rize Korona visrüs karantisnası sonrasında, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNDEMDE Mİ? Detaylar haberde..

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehirler arası otobüs seyahatlerine kısıtlama getireceklerini açıkladı. Şuan bu uygulamanın yapılmakta olduğuna dikkat çeken Soylu "bazı şehirlere giriş çıkışlarda termal kamerayla ölçüm yapıyoruz. Mücbir sebepler dışında şehirler arası seyahat kısıtlanacak" dedi.

NTV'deki programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüsle mücadele kapsamında, toplam 12 belde ve köyün karantinada olduğunu bildirdi.

Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"İlk kez Rize'de alınan karar değil. Türkiye'de belde ve köy olarak 12. karar. Bazı köylerde veya beldelerde bulaşım riski çok olunca bu kararı alabiliyorlar. Rize'de 5 ayrı noktada alınna tedbirin amacı bir ölüm vakası var ve 65 yaş üstü çok vatandaşımız var."

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNDEMDE Mİ?

Bakan Soylu: “Bu geceden itibaren cumartesi, pazar mesire alanları ören yerleri ormanlar piknik alanları sahil kenarları yürümek koşmak spor yapmak dahil olmak üzere balık tutmak dahil olmak üzere yasaklıyoruz.