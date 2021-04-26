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Şehirler arası seyahatler izne tabi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirlerarası seyahatlerin tamamının izne tabi tutulacağını duyurdu. Özel araçla ya da arabayla şehir dışına çıkılabilecek mi,Otomobille şehir dışına çıkmak yasak mı 2021

Şehirler arası seyahatler izne tabi olacak
26 Nisan 2021 Pazartesi 20:02

korona virüsü nedeni ile şehir dışına kendi arabamla çıkabilir miyim,şehir dışına özel arabamla çıkarsam ne kadar ceza yerim,corona virüsü tedbirleri kapsamında şehir dışına özel araçla çıkmak için valilikten izin almak gerekir mi 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirler arası seyahatlerin tamamının izne tabi tutulacağını duyurdu.

Ayrıntılar gelecek...

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