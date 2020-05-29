Şehirler arası seyahat kısıtlamaları 1 Haziran'da bitiyor

Özel Araçla şehirler arası yolculuk yapılacak, Şehirlerarasında otobüsler 1 hazirandan itibaren şehirler arası yolculuk yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, şehirler arası seyahat kısıtlamasının 1 Haziran'da sona ereceğini duyurdu. İşte Detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 saat süren kabine toplantısı ardından kameraların karşısına geçti.
Erdoğan, toplantıda koronavirüs salgınında iyiye giden tablonun ardından alınan normalleşme kararlarını açıkladı.
SEYAHAT KISITLAMASI BİTİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyahat kısıtlamalarının 1 Haziran'da sona ereceğini duyurdu. Erdoğan, "Yaklaşık 1 aydır, normalleşme takvimimizde yer alan hususları yakından takip ederek, her hafta peyderpey açıklıyoruz. Bu hafta aldığımız yeni kararlar şunlardır; Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır.
"OLUMSUZLUK HALİNDE YENİDEN GETİREBİLİRİZ"
Gelişmeleri takip ederek, olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz" ifadelerini kullandı.
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