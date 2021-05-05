Şehidimizin Mezarı Taşınırken Naaşı Görenler Gözlerine İnanamadı

Yüce kitabımızda Bakara Suresinde şehitler hedefiyle, “Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyin; çünkü onlar diridir; fakat siz farkında değilsiniz,” der. Biz inanan Müslümanlar hedefiyle hayatımız bunun tecellileriyle doludur. İşte onlardan biri daha. Tüyler ürperten ibret almamız gereken yaşanmış bir hadise.

Yüce kitabımızda Bakara Suresinde şehitler amacıyla, “Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyin; zira onlar diridir; ancak siz farkında değilsiniz,” der. Biz inanan Müslümanlar amacıyla hayatımız bunun tecellileriyle doludur. İşte onlardan biri daha. Tüyler ürperten ibret almamız gereken yaşanmış bir vaka. Bu ayete layık şehidimiz Komiser Natık Karadeniz. 1979 senesinde Mersin Silifke’de şehit edilen kahraman bir polisimiz. Yıllar sonra Kars Sarıkamış ilçesinden Mersin’e nakli yapılınca tüyler ürperten o vaka yaşandı. Şehidin ailesinin isteği üstüne bu nakil gerçekleştirilerek şehidimiz Akbelen Şehitliğine defnedildi.

Merak edenler amacıyla yazalım aile namacıyla bu kadar geç kaldı diyebilirsiniz?

Hem de şehitler genelde en yakın yere defnedilir. Burada hal farklı. Çünkü şehidimizin ve başka mezar sakinlerinin tamamı baraj olan yerin altında kalacağından kaynaklı mecburi bir nakildi. Ailelerin isteklerinin bulunduğu yere nakledilmesi kararlaştırılmıştı. Şehidimiz Komiser Natık Karadeniz’in mezarı açılınca oradakiler gözlerine inanamadılar. Çünkü şehidimizin naaşı zerre-i miskal bozulmamıştı. Sadece naaşı değil, kefeni bile korunmuştu. Yüce Rabbimizin inayetiyle. Boşuna “Şehitler Ölmez,” demiyor bu millet. Vaka yerinde olanların söylediği şu sözler bizleri derinden etkiledi: “Abisi kefenini açıp saçını dahi okşamış. Tüylerim diken diken.”