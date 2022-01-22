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Sedef Kabaş’ın kelepçe kurnazlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınan Sedef Kabaş’ın sağlık kontrolüne götürülürken kollarını arkasına saklayıp kelepçelenmiş gibi kendini göstermesi dikkat çekti.

Sedef Kabaş’ın kelepçe kurnazlığı
22 Ocak 2022 Cumartesi 23:51

TELE 1 ekranlarında Uğur Dündar'ın sunduğu 'Demokrasi Arenası' programına konuk olan Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

CUMHURBAŞKANINA BÜYÜK HAKARET

Sedef Aktaş, “Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur.” ifadelerine yer vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş, gece Sarıyer'deki evine giden polis tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Kabaş, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından saat 14.00 sıralarında adliyeye sevk edilen Sedef Kabaş, 'cumhurbaşkanına hakaret' tutuklandı.

TERS KELEPÇE TAKILMIŞ GİBİ GÖSTERDİ

Hastanede sağlık kontrolüne giderken görüntülenen Sedef Aktaş’ın elleri  ters kelepçeliymiş gibi kollarını saklamaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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