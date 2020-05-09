Sedat Peker'den şok açıklamalar,Bugün size gaz verenler,yarın hastaneye kan vermeye gelmezler

Sedat Peker'den zehir zemberek açıklamalar...

Tüm Türkiye'de birçok insan ve grup tarafından sevilen takdir edilen, reis diye hitap edilen Sedat PEKER,yaptığı açıklama ile sosyal medyadan kendisine hakerette bulunanlara uyarılarda bulundu.

YAKINDA SEVDİKLERİMİ DE TUTAMAYABİLİRİM!

Sedat Peker,yayınladığı video da sosyal medyada hakkında yapılan hakeretlere şöyle karşılık verdi " Sosyal medya da şaibeli hesaplar tarafından şahsıma karşı insanlık onuru ve erdemi ile asla bağdaşmayacak küfürler içeren paylaşımlar yapılmaktadır.Vefat etmiş annemin kemiklerine,6 aylık yeni doğan kızıma bile şerefsizce,onursuzca,kahbece küfürler edilmektedir.Bu hesaplara baktığımız zaman Fethullahcı terör örgütü tarafından kurulduklarını çok rahat anlayabiliyoruz.

Böyle küfür etmeye devam ederseniz,yakınlarımı ve sevenlerimi tutmam gerçekten mümkün olmayacaktır"dedi

BEN ŞİDDETLE HESABIMI GERİDE BIRAKTIM

Açıklamalarında çok sinirli olduğu görülen Peker " Ben şiddetle olan hesabımı geride bıraktım,şuanda ibadet ederek ve çok zorlandığımda antidepresan ilaç kullanarak bu süreci atlatabiliyorum" dedi

Bugün size gaz verenler,yarın hastaneye kan vermeye gelmezler

Ayrıca şunlarıda söyleyen Peker" Bugün sizlere gaz verenler,yarın sizlere hastanede kan vermeye gelmezler,eğer ölürseniz mezarına bile gelmezler" dedi.Ayrıca SEDAT PEKER,bunun bir tehdit gibi algılanmamasının gerektiğini,bu söylediklerinin tavsiye niteliği taşıdığına da belirtti.

İŞTE PEKER'İN O AÇIKLAMASI