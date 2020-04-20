Sedat Peker Reis Çok Ağır Konuştu...İşte O açıklamaları

Sedat Peker'e öncelikle bu açıklamasından dolayı teşekkür ederiz.

SEDAT PEKER ÇOK AĞIR KONUŞTU HODRİ MEYDAN DEDİ!

Ünlü işadamı Reis Sedat Peker açıklamasında çok ağır konuştu.Sosyal medya da gezen haberlere ağır tepki gösteren Reis,benim yerim yurdum belli dedi.

Sedat Reis'i açıklamarı kamusaati TV'de yayınlanmıştır Aşığıda izleyebilirsiniz.

"Kıymetli dostalarım,son günlerde sosyal medya da şahsımla ilgili bazı mevzular konuşulmakta.Sözde Alahaddin Çakıcı isimli şahıs,şahsımla ilgili bir şeyler söylemiş.Alahaddin Çakıcı eski bir tanıdığımdır.Ben onun öyle bir şey söylediğini zannetmiyorum..Dostluğu da düşmanlığıda namuslu yapar.Ancak bu konu çok konuşulduğu için açıklama yapmak istedim.Şahsımla ilgili ağaları paşaları,kralları her kim olursa olsun hepsi bir araya gelseler küçük Sedata giydirebilecek ancak prezervatif olacaktır!

Beni öldürmek belki mümkün olabilir,ancak beni küçültmek asla mümkün olmayacaktır.

BENİM ADRESİM AÇIK!

Evimin açık adresi herkes tarafından bilinmekte.Bana gelmek isteyenler buyrun gelsinler.Onlar için özel izinde alırım..Konuşmayla iş olmaz.Adam gibi iş yapmak lazım" dedi.

Sedat Reis'in açıklaması binlerce kişi tarafından kısa süre içerisinde beğenildi.

Kamusaati.com olarak Reis'in açıklamarı olduğunda anında yayınlayacağız.

İŞTE O VİDEO AÇIKLAMA

Kaynak: KAMUSAATI.COM (Kaynak gösterilmeden yayınlanması,alıntılanması suçtur)