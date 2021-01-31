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Seçimlere Girecek siyasi partiler açıklandı!!! Deva ve Gelecek Partisi'ne YSK'dan büyük şok!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Gelecek Partisi ve DEVA Partisini şoke edecek listeyi yayımladı. YSK tarafından yayımlanan listede seçimlere girme yeterliliğine sahip olan siyasi partiler açıklandı.

Seçimlere Girecek siyasi partiler açıklandı!!! Deva ve Gelecek Partisi'ne YSK'dan büyük şok!
31 Ocak 2021 Pazar 15:20

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" ile 2820 sayılı "Siyasi Partiler Kanunu"nun ilgili maddelerine göre, 1 Ocak'tan en az 6 ay öncesi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilat kurdukları ve büyük kongrelerini yaptıkları saptanan 17 siyasi partinin seçimlere katılma yeterliliği bulunduğu bildirildi. 

GELECEK VE DEVA PARTİSİNE BÜYÜK ŞOK!

Gelecek ve Deva Partisi'nin yayımlanan kararda genel kongre veya teşkilatlanma koşulunu taşımamaları nedeniyle 298 sayılı kanunun 14. maddesinin 11. bendi ile 2820 sayılı kanunun 36. maddesinde öngörülen nitelikleri kazanmadıklarının belirlendiği aktarıldı.

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SEÇİMLERE GİREBİLECEK PARTİLER AÇIKLANDI

Kararda seçime katılacak partilerin isimleri şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi,

Anavatan Partisi,

Bağımsız Türkiye Partisi,

Büyük Birlik Partisi,

Cumhuriyet Halk Partisi,

Demokrat Parti,

Demokratik Sol Parti,

Genç Parti, Halkların Demokratik Partisi,

Hür Dava Partisi,

İYİ Parti,

Milliyetçi Hareket Partisi,

Muhafazakar Yükseliş Partisi,

Saadet Partisi,

Türkiye Komünist Partisi,

Vatan Partisi,

Yeniden Refah Partisi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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