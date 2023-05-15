Seçimin sürprizini MHP yaptı! HDP ve İYİ Parti'yi geçerek Türkiye'nin üçüncü partisi oldu

14 Mayıs seçimlerinin sonuçları tam olarak sonuçları açıklanmasa da şu ana kadar Anadolu Ajansı, İHA ve Anka'dan gelen verilere göre MHP yüzde 10'u aşarak Türkiye'nin en büyük üçüncü partisi oldu. MHP bu sonuçla tüm anketçileri ters köşeye yatırdı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında yapılan seçimlerin sonuçları kesinleşmese de şu ana kadar gelen sonuçlara göre seçimin en büyük sürprizini MHP yaptı. AA verilerine göre sandıkların yüzde 91.60'ı açılmışken MHP'nin oy oranı yüzde 10.30 çıktı. MHP bu sonuçla AK Parti ve CHP'nin ardından Türkiye'nin en büyük üçüncü partisi oldu.

Hakan Bayrakçı ve Kamusaati.com editörleri 12'den vurdu Bu şirketler arasında en iddialı çıkışı SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı yapmıştı. CNN Türk ekranlarında kendi adını ortaya koyan Bayrakçı, meydan okuyarak “14 Mayıs akşamı benden hesap sorun” dedi. Buna göre Erdoğan, yüzde 48.8 Kılıçdaroğlu yüzde 44.1 çıktı. Aynı şekilde Kamusaati editörünün de sonuca yakın tahmin anketine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50.1, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.7, Sinan Oğan yüzde 3.5 ve Muharrem İnce yüzde 0.5 oy alıyordu.

Hangi parti ne kadar oy aldı?

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, AK Parti yüzde 35.64 oyla birinci parti olurken, CHP yüzde 24.99 ile ikinci parti oldu. MHP yüzde 10.30 oyla üçüncü, İYİ Parti yüzde 9.2 ile dördüncü, Yeşil Sol Parti ise yüzde 8.69 oyla beşinci parti oldu.

Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi yüzde 2.85 oy alırken, Büyük birlik Partisi de yüzde 1.01, TİP yüzde 1.35, Zafer Partisi ise yüzde 2 oy aldı.

Hangi parti kaç milletvekili çıkarıyor?

AA verilerine göre yüzde 91'i açılan sandıklardan çıkan sonuçlara göre AK Parti 268 milletvekili kazanıyor. MHP 51 milletvekili çıkarıyor. Yeniden Refah Partisi de 5 milletvekili koltuğu elde etmiş durumda. Böylece Cumhur İttifakı Meclis'e 324 milletvekili ile Meclis'te çoğunluğu kazanmış görünüyor.

Millet İttifakı'nda kim kaç vekil çıkarıyor

CHP 168 milletvekili çıkarırken, İYİ Parti 44 milletvekili çıkarmış görünüyor. Bu durumda da Millet İttifakı Meclis'te 212 sandalye kazandı. CHP'nin 168 milletvekilinden Deva Partisi 14, Gelecek Partisi 11, Saadet Partisi 10 vekil alacak. Yeşil Sol Partisi ise Meclis'te 61 milletvekili ile temsil edilecek. TİP ise 3 milletvekili ile Meclis'e geliyor.