Seçimden önce 'Yardım gizli yapılır' diyen Mansur Yavaş, seçimden sonra yapmadığı yardımın bile reklamını yapıyor!

Ankara'nın CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi. Seçimden önce 'Yardım gizli yapılır' diyerek algı yapan Yavaş, şimdi yapmadığı yardımın bile reklamını yapıyor.

Göreve geldiği günden beri vaatlerini yerine getirmeyen, elle tutulur bir projede imzası olmayan Ankara'nın CHP'li Başkanı Mansur Yavaş, yeni bir skandalla gündeme geldi.



Seçimden önce yaptığı konuşmalarda sürekli olarak yardımın gizli yapılması gerektiğini söyleyen Yavaş, seçimden sonra yapılan her yardımı neredeyse davulla zurnayla duyururken, yapılmayan yardımların bile reklamını yaptı.



'TEK İCRAATİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ SUİSTİMAL ETMEK'



Sosyal medyada dikkat çeken görüntüler sonrasında vatandaşlar Yavaş'ı 'Mansur Yavaş'ın tek icraati ihtiyaç sahiplerini suistimal etmek, Ankara'da üç icraatini kimse sayamaz' sözleriyle çok sert eleştirdi.