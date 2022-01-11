Seçim Yasası teklifi raftan iniyor

AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan Seçim Yasası teklifi, şubat sonrasında Meclis gündemine getirilecek.

2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için geri sayım başladı.

Seçimler için ise siyasi partilerin seçim barajı konusundaki bekleyişi devam ederken bu konudaki yol haritası da belirlendi.

AK Parti ile MHP'nin yaklaşık 1,5 yıldır üzerinde çalıştığı seçim yasasında kısmi değişiklikler öneren taslağın hazırlıkları tamamlandı.

SEÇİM ALGISI OLUŞTURMAMAK İÇİN AÇIKLANMIYOR

AK Parti kaynakları, erken seçim algısı oluşmaması için teklifin şubat ayından sonra gündeme getirileceğini söyledi.

PARMAK BOYASI ÖNERİSİ

Yapılacak değişikliklerin uygulanabilmesi için seçime en az bir yıl kalması gerektiğini hatırlatan kaynaklar, muhalefetin seçim güvenliği için parmak boyası önerisine "Seçim güvenliğine herhangi bir katkısı olmayacak" yanıtını verdi.

Ama muhalefetin seçim güvenliğini artıracak her önerisinin de değerlendirileceğinin altını çizdi.

BARAJ YÜZDE 7

AK Parti kurmaylarının hazırladığı çalışmalarda, seçim barajının yüzde 7 olması bekleniyor.

Seçim barajının yüzde 7'ye inecek olması, oy oranı düşük olup Meclis'e girmek için ittifak arayışında olan partileri de yakından ilgilendiriyor.

Özellikle küçük partiler, Meclis'e girebilmek için yeni bir ittifak arayışına yönelmişti.

KİRALIK VEKİL UYGULAMASINA SON

Barajın bu rakama düşmesiyle ittifak olmadan da siyasi partilerin Meclis'e rahatlıkla girmesi beklenirken AK Parti, siyasi partilerin milletvekili transferi ile Meclis'te grup kurarak seçime girme yeterliliği kazanmasını önleyecek bir değişikliği de teklif taslağına koydu.

Teklif taslağında grubu bulunması seçeneği yer almayacak. Böylelikle ödünç milletvekili uygulamasına gerek kalmayacak.