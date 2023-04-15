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Seçim öncesi ittifak anketi! Cumhur İttifakı önde olsa da dikkat çeken bir detay var

Metropoll Araştırma Şirketi, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesinde vatandaşlara hangi ittifaka oy vereceklerini sordu. Buna göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 45.8; Millet İttifakı yüzde 36.4; Emek ve Özgürlük İttifakı ise yüzde 13.9 olarak belirlendi. Diğer 2 ittifak oylarının toplandığında Cumhur İttifakı'nı geride bırakması ise dikkat çekti.

Seçim öncesi ittifak anketi! Cumhur İttifakı önde olsa da dikkat çeken bir detay var
Kamusaati
Kamusaati
15 Nisan 2023 Cumartesi 22:58

Seçimler için son düzlüğe girilirken anket şirketleri de yaptıkları araştırmalarla vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. Son olarak Metropoll Araştırma Şirketi tarafından 1-3 Nisan tarihleri arasında yapılan seçim anketinde vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

İTTİFAKLARDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

İttifakların oy gücüne yönelik yapılan ankette Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'ndan 9 puan önde olduğu ama muhalefetin oylarının toplamının daha fazla olduğu görüldü. Buna göre Cumhur İttifakı yüzde 45.8; Millet İttifakı yüzde 36.4; Emek ve Özgürlük İttifakı ise yüzde 13.9 olarak belirlendi.

KILIÇDAROĞLU İSMİ ÖNDE

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin araştırmada ise Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 46.9 çıkarken, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 45.2 olarak belirlendi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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