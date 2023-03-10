Seçim İkinci tura kalırsa ne zaman sandığa gidilecek?

Yüksek Seçim Kurulu, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim takvimiyle ilgili kararları, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre 14 Mayıs Pazar günü seçimler gerçekleşecek. İkinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs Pazar günü vatandaş yeniden sandık başına gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılmasına, milletvekili adayı olmak isteyenlerin görevlerinden çekilme tarihine yönelik kararları, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kurulun, oy verme gününün belirlenmesine ilişkin kararında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM genel seçiminin ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine yönelik kararı hatırlatıldı.

İKİNCİ TURA KALIRSA 28 MAYIS'TA YENİDEN SEÇİM VAR

YSK'nin kararında, Anayasa'nın, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun ve Milletvekili Seçimi Kanunu'nun ilgili maddelerine yer verilerek, birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi tarihinin 14 Mayıs Pazar günü, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamaya kalması durumunda bu seçimin tarihinin 28 Mayıs Pazar günü olarak belirlenmesine hükmedildiği aktarıldı.

ADAY OLUP GÖREVDEN AYRILMASI GEREKENLER

Kurulun, seçimlerde milletvekili adayı olmak isteyenlerin görevlerinden çekilmelerine yönelik kararında ise hakimler ve savcılar, yüksek yargı organı mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsündeki görevliler ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, belediye başkanları yer aldı.

SON TARİH 16 MART PERŞEMBE

Ayrıca subayların ve astsubayların, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, belediye meclisi üyelerinin, il genel meclisi üyelerinin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüslerin veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların 16 Mart Perşembe günü saat 17.00'ye kadar görevlerinden ayrılmaları gerektiği kaydedildi. Ayrıca kararda, kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların da emeklilik dilekçelerini aynı tarihte sunabilecekleri belirtildi.