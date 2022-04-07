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Sebzelerin çöpe döküldüğü görüntüler tepki çekmişti! Ticaret Bakanlığı, işin aslını açıkladı

Ankara, Antalya, Çorum ve İstanbul gibi şehirlerde sebzelerin çöpe atıldığına dair videolar sosyal medyada gündem olmuştu. Ticaret Bakanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sebzelerin çöpe döküldüğü görüntülerinin büyük bölümünün eski tarihli olduğu belirtilerek, "Kamuoyunu yanıltmak amacıyla algı operasyonu yürütülmektedir. Bu asılsız görüntüleri yayanların amacı kamuoyunda infial oluşturmaktır." ifadeleri kullanıldı.

Sebzelerin çöpe döküldüğü görüntüler tepki çekmişti! Ticaret Bakanlığı, işin aslını açıkladı
Ömer
Ömer
07 Nisan 2022 Perşembe 21:12

Geçtiğimiz günlerde Çorum'da ve Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir iş yerinin önüne yüzlerce çuval soğan atılmış halde bulundu. Antalya'da ise bir çiftçinin biberleri ormana döktüğü görüldü. Benzer görüntülerin ara ara sosyal medyada yayılması sonrası Ticaret Bakanlığından konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal medyada eski tarihli bazı görüntüler kullanılarak çeşitli sebzelerin çöpe döküldüğüne dair haberlerin servis edildiği ve kamuoyunu yanıltmak amacıyla algı operasyonu yürütüldüğü bildirildi. Bu asılsız görüntüleri yayanların amacının kamuoyunda infial oluşturmak olduğuna işaret edilen açıklamada, söz konusu görüntülere ilişkin "doğru" bilgilere yer verildi.

Açıklamada, iki gündür sosyal medyada dolaştırılan "biber üreticisinin biberleri ormana dökmesi" görüntüsünün 4 Mayıs 2021 tarihine ait olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi: "Bu tarih, pandemi nedeniyle tam kapanma dönemine denk gelmektedir. Bu dönemde pazar yerlerinin kapalı olması nedeniyle üreticiler ürünlerini satamamışlardır. Ancak bu görüntü sanki dün gerçekleşmiş gibi servis edilmiştir. Yine 'İstanbul Toptancı Hali'nde sebzelerin çöpe dökülmesi' görüntüleri 2019 yılı Kurban Bayramı tatilinin bittiği güne ait olup, bayram boyunca toptancı halinin kapalı olması nedeniyle satılamayarak, özelliğini kaybeden ürünlerin imhasına ilişkindir. İmhanın usulüne uygun yapılmaması nedeniyle gerekli cezai işlem uygulanmıştır. Bu görüntüler de maksatlı olarak yeniymiş gibi servis edilmiştir."

Öte yandan birkaç gündür sosyal medyada dolaşımda olan "boş arazilere kuru soğan dökülme" görüntülerinin de, Bakanlıkça yapılan tespitte, depolarda elleçleme sonrası çürüme ve bozulma nedeniyle ayıklanan ürünlere ait olduğunun anlaşıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bununla birlikte ürünlerin imhasının usulüne uygun yapılmaması nedeniyle belediyelerce cezai işlem uygulanması sağlanmıştır. Sebze ve meyve ticaretine ilişkin denetimler ülke genelinde kesintisiz şekilde devam ettirilmektedir. Halkımız sosyal medyada yer alan eski tarihli ve asılsız görüntülere itibar etmemeli, Bakanlığımızca yapılan resmi açıklamaları takip etmelidir."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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