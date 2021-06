Sayıştay: Yapım işi yoksa ek özel hizmet tazminatı ödenmez

Sayıştay 1. Dairesi, bir üniversitede yaşanan olayda, rektörlük binası yapım işinin yılın başında tamamlandığını, başka da bir yapım işi olmadığına dikkat çekerek, açık alanlarda çalışan personele ek özel özel hizmet tazminatı ödenemeyeceğine karar verdi.

Sayıştay 1. Dairesinin 18.02.2021 tarih, 10820 Karar no ve 43 İlam Nolu kararı

. Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan teknik personelden bazılarına, açık mahalde çalışmaya ilişkin ek özel hizmet tazminatının ödendiği görülmüştür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 152'nci maddesi gereğince çıkarılan ve 848 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2019 yılında da uygulanmasına devam edilen 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 1'inci maddesinde;

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile aynı Kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara, bu Kanunun 152 nci maddesine göre . yılında;

b) Ödenecek "Özel Hizmet Tazminatı", bu Karara ekli II sayılı Cetvelde,

gösterilmiştir.",

Anılan Karara ekli II sayılı Cetvelin "E- Teknik Hizmetler" bölümünün 6'ncı maddesinde;

"Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için aşağıda gösterilen oranlarda ayrıca özel hizmet tazminatı ödenir. Faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarımı işleri açık çalışma mahalli kapsamında değerlendirilmez.

a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara .............. : 3,0

b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ..........: 2,0

c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara ................: 1,2"

denilmektedir.

Bu düzenlemelere göre, teknik personele ek özel hizmet tazminatı ödenebilmesi için, ilgili personelin, faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarımı işleri ile ilgili olmayan işler için açık çalışma mahallinde fiilen çalışması gerekmektedir.

Üniversitenin faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarımı işleri dışında kalan tek yapım işi olan rektörlük binasının . yılı başında tamamlanmasına ve açık mahalde çalışma olarak sayılabilecek başka işi bulunmamasına rağmen teknik personelin bazılarına . yılı boyunca ek özel hizmet tazminatı ödenmiştir.

Sorumluların savunmalarında, ek özel hizmet tazminatı ödenen personelin Üniversitenin yerleşkelerinde açık alanlarda çalıştıkları, bu nedenle de ödemenin mevzuata uygun olduğu iddia edilmekte ise de; yerleşkelerin açık alanlarında yapıldığı belirtilen çalışmaların faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarımı işleri ile ilgili olması nedeniyle bu çalışmaların yukarıda yazılı hüküm kapsamında açık mahal çalışması kabul edilmesi mümkün değildir.

Bu itibarla, gerekli şartlar oluşmadığı halde açık mahalde çalışmaya ilişkin ek özel hizmet tazminatı ödenmesi sonucunda oluşan . TL kamu zararının;

. TL'sinin harcama yetkilisi . ile gerçekleştirme görevlisi .'a,

. TL'sinin, harcama yetkilisi . ile gerçekleştirme görevlisi .'e,

müştereken ve müteselsilen,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 53'üncü maddesi gereği işleyecek faizleriyle birlikte ödettirilmesine,

Anılan Kanun'un 55'inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.