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Sayıştay 205 Belediyenin 2018 Yılı Denetim Raporları AÇIKLANDI

205 il ve ilçe belediyesinin 2018 yılı denetim raporları açıklandı, Sayıştay 205 Belediyenin 2018 Yılı Denetim Raporları AÇIKLANDI, Sayıştay Başkanlığı, aralarında büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin olduğu 205 mahalli idarenin belediye başkanlıklarının mali denetim raporları oluşturulmaya başlandı ilk olarak açıklanan 205 belediyenin mali denetim raporları 2018 yılı denetim rapolarını açıklandı. DETAYLAR HABERDE...

Sayıştay 205 Belediyenin 2018 Yılı Denetim Raporları AÇIKLANDI
30 Ocak 2020 Perşembe 14:23

Sayıştay 205 Belediyenin 2018 Yılı Denetim Raporları AÇIKLANDI

205 il ve ilçe belediyesinin 2018 yılı denetim raporları açıklandı, Sayıştay 205 Belediyenin 2018 Yılı Denetim Raporları AÇIKLANDI, Sayıştay Başkanlığı, aralarında büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin olduğu 205 mahalli idarenin belediye başkanlıklarının mali denetim raporları oluşturulmaya başlandı ilk olarak açıklanan 205 belediyenin mali denetim raporları 2018 yılı denetim rapolarını açıklandı. DETAYLAR HABERDE...

Belediyelerin 2018 yılı denetim raporları yayımlandı

Sayıştay Başkanlığı, aralarında büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin olduğu 205 mahalli idarenin belediye başkanlıklarının mali denetim raporları oluşturulmaya başlandı ilk olarak açıklanan 205 belediyenin mali denetim raporları 2018 yılı denetim rapolarını açıklandı.

alfabatik sıraya göre açıklanan 205 belediye listene ulaşmak için alttaki sayıştay başkanlığı bağlantısı kulanabilirsiniz.

Raporlara ulaşmak için tıklayınız.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #sayıştay #Belediye #denetim
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