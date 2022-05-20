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Sayılı günler kaldı! Merkez Bankası doların önünü kesecek kararını açıklayacak

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman hangi gün açıklanacak? 16 TL sınırında olan dolar kuru için faiz artırımı kararı gelecek mi? TCMB PPK faiz toplantısına dair son dakika gelişmeleri.

Sayılı günler kaldı! Merkez Bankası doların önünü kesecek kararını açıklayacak
Kamusaati
Kamusaati
20 Mayıs 2022 Cuma 20:58

Merkez Bankası'nın Mayıs 2022 dönemi PPK toplantısında nasıl bir karar alacağı merak konusu. Dolar kurunun FED faizleri sonrası ve gelen şahin açıklamalar nedeniyle Türk Lirası karşısında çok yükselmesinin ardından sabit faiz politikasının değişebileceği iddia edildi. Bazı ekonomistler Merkez Bankası'nın FED'den gelen son açıklamalar nedeniyle faiz oranlarında artırıma gidebileceğini tahmin etti. 

MERKEZ BANKASI MAYIS AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

4 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen FED faiz toplantısından beklentiler doğrultusunda 50 baz puanlık bir faiz artırımı geldi. Bu değişim ile ABD'de politika faiz oranları %0- 0.25 bandından %0.75-1.00 seviyesine çıktı. 

Dolar kurunun tüm dünya ülke para birimleri karşısında güçlenmesine neden olan bu karar sonrasında gelen açıklamalar ise faiz kararı kadar etkii oldu. FED Başkanı Powell konuşmasında gerekli olması halinde enflasyon oranlarının düşmesi için çok sert adımlar atılabileceğini söyledi. 

Bu açıklama dolar kurunun artmasına neden olurken gözler FED Haziran toplantısı öncesinde gerçekleştirilecek olan Merkez Bankası Mayıs 2022 dönemi PPK faiz toplantısına çevrildi. 

Peki Merkez Bankası PPK toplantısını ne zaman ve hangi günlerde yapacak? Daha önceden açıklanan takvime göre;

TCMB Mayıs 2022 dönemi Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısı 26 Mayıs Perşembe günü düzenlenecek. 

TCMB Haziran 2022 dönemi Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısı 23 Haziran Perşembe günü düzenlenecek. 

Merkez Bankası'nın PPK toplantıları Şahap Kavcıoğlu başkanlığında ilan edilen tarihlerde saat 10.00'da başlayacak. Alınacak olan kararlar ise yine toplantı günü öğleden sonra 14.00'te açıklanacak. 

EDİTÖR NOTU: Dolar kuruna ilişkin tahminler değerlendirmeler haber amacıyla paylaşılmış olup asla yatırım tavsiyesi içermez.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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