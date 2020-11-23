'Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek' diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı

Koronavirüs vaka sayısındaki hızlı artış sonrası uygulanmaya başlanan kısıtlamalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu önlemlerin işe yaramaması durumunda yeni yasakları gündemlerine alabileceklerini belirtti.

MASADAKİ ÜÇ ÖNERİYİ SIRALADI

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı'ya konuşan Bakan Koca, "Bu önlemler işe yaramaz ise hala tedbirlere uymakta sıkıntı çıkaran olur ise ve sayılar beklediğimiz, dilediğimiz oranda düşmez ise emin olun daha zorlayıcı kısıtlamalar da getireceğiz. Tam kapanma mı olur, şehirlerarası seyahat kısıtlaması mı olur, gece sokağa çıkma yasağı mı olur, buna karar veririz. Ama her şey sayılara bağlı. Düşerse yasaklar azalır. Düşmezse artar" dedi.

"HAFTA SONU BİRAZ DAHA SERT OLMASINI İSTERDİM"

Açıklamasının devamında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının toplumda farkındalığı artırdığını belirten Bakan Koca, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın önlemleri bizzat açıklaması ve önlem paketi olması şu açıdan iyi, farkındalığı arttırıyor ve ciddiyeti herkese hatırlatıyor. Bu iş ciddi, şakası yok mesajı en iyi böyle veriliyor. Daha fazlası olabilir miydi? Olabilirdi. Mesela ben kendi adıma hafta sonu biraz daha sert bir önlem isterdim. Ama bu da halka yeterince mesaj verdi." ifadelerini kullandı.

"İKİ GÜN İÇİNDE ARTIŞ TRENDİ DÜŞTÜ"

Uygulamaya konulan son kısıtlamalar sonrası iki gün içinde hastalığın artış trendini düşürdüğünü belirten Bakan Koca, şöyle devam etti: "Bu bir adım sonra hasta sayısına, bir adım sonra ağır hasta sayısına, bir adım sonra entübe sayısına, bir adım sonra da vefat sayısına olumlu yansıyacak ve hepsi peyderpey düşecek."