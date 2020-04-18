Sayaç Okumadan Gönderilen Doğalgaz Faturalarına Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor

Sayaç okumadan gönderilen doğalgaz faturalarına tepkiler yükselmeye başladı. İstanbul'da bir aboneye, normal faturanın iki katından fazlası gönderildi, Koronavirüs nedeniyle doğalgaz faturalarının, sayaç okunmadan abonelere gönderilmesine karar verildi. Ancak bu yöntemle çıkarılan faturalar, görenlerin büyük tepkisine neden oldu.

Sayaç Okumadan Gönderilen Doğalgaz Faturalarına Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor
18 Nisan 2020 Cumartesi 12:33

Sayaç Okumadan Gönderilen Doğalgaz Faturalarına Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor

Sayaç okumadan gönderilen doğalgaz faturalarına tepkiler yükselmeye başladı. İstanbul'da bir aboneye, normal faturanın iki katından fazlası gönderildi, Koronavirüs nedeniyle doğalgaz faturalarının, sayaç okunmadan abonelere gönderilmesine karar verildi. Ancak bu yöntemle çıkarılan faturalar, görenlerin büyük tepkisine neden oldu.

Sayaçlar okunmadı, doğalgaz faturaları şişti

Koronavirüs nedeniyle doğalgaz faturalarının, sayaç okunmadan abonelere gönderilmesine karar verildi. Ancak bu yöntemle çıkarılan faturalar, görenlerin büyük tepkisine neden oldu.

İstanbul'da bir vatandaş, eve gelen doğalgaz faturasını eline alınca büyük bir şok yaşadı.

BU HAVADA BÖYLE DOĞALGAZ FATURASI MI OLUR

Öyle ki; normalde ortalama olarak 300 lira ödenen doğalgaz faturası, sayaç okunmadan gönderilince, bir anda 800 liraya dayandı.

İstanbul'da son 1 ayda havaların da sıcak geçtiği akıllara gelince, faturanın bu denli yüksek gelmesine tepki daha da yükseldi.

Sayaçlar okunmadı, doğalgaz faturaları şişti

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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