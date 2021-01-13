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Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki Bilgileri satan VATAN HAİNİ köstebek belli oldu

Türkiye dün, Savunma Sanayii Başkanlığı'nda köstebek var haberi ile sarsıldı.. GİZLİ BİLGİLERİ SATAN VATAN HAİNİ Savunma Sanayii Başkanlığı’nın ihalelerini sızdıran Yusuf Hakan Özbilgin'in evinde 5 milyon euro çıktı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki Bilgileri satan VATAN HAİNİ köstebek belli oldu
13 Ocak 2021 Çarşamba 12:47

MİT'in 1 yıldır Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile koordine yürüttüğü çalışmalarda eski bir SSB çalışanı ile çıkar ilişkisinde bulunan şirket temsilcileri tespit edildi.

Şirket yetkilerinin ise söz konusu bilgileri, temsilciliğini yaptıkları firmalarla paylaştıkları, ihale ve projelerde avantaj sağladıkları tespit edildi.

OPERASYON İÇİN DÜN HAREKETE GEÇİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün de desteğiyle operasyon düzenlendi. Kurum çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcilerinden oluşan 6 kişi gözaltına alındı.

ESKİ PROJE MÜDÜRÜ

Gözaltına alınan kişilerden birinin, Savunma Sanayii Başkanlığı'nda 2018'de İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürlüğü yapan Yusuf Hakan Özbilgin  olduğu ortaya çıktı. Özbilgin'in evinde arama yapan polis, tam 5 milyon euro ele geçirdi.

GÖZALTINA ALINAN DİĞER 5 İSİM

Gözaltına alınan isimler arasında Özbilgin haricinde bilgileri sızdıran firma sahibi Mustafa Sırrı Akın, firma çalışanı Emre Özlük, müşavirlik firması sahibi Emre Alp Durmaz ile firma çalışanları Süleyman Çelikoğlu ve Tuğba Kent de bulunuyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı ndaki köstebek belli oldu #1

Savunma Sanayii Başkanlığı ndaki köstebek belli oldu #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
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