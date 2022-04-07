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Savaşın bir karanlık yüzü daha! Ukraynalı kadınlar, tecavüz korkusundan saçlarını kısacık kesiyor

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaştan kan donduran haberler gelmeye devam ediyor. Tecavüze uğrama korkusu yaşayan Ukraynalı kadınlar, saçlarını kısacık kesmeye başladı.

Savaşın bir karanlık yüzü daha! Ukraynalı kadınlar, tecavüz korkusundan saçlarını kısacık kesiyor
Ömer
Ömer
07 Nisan 2022 Perşembe 21:00

Rusya işgali altındaki Ukrayna'nın kayıpları her geçen gün artarken, sivillerin yaşam mücadelesi de savaşın gölgesinde devam ediyor. Ölüm korkusu yaşayan Ukraynalı annelerin, geride kalan evlatlarının mağdur olmaması için küçük çocukların sırtına isim ve akrabalarının bilgilerini yazması gündem olmuştu. Bugün acı bir detay daha ortaya çıktı.

ITV'nin haberine göre; Rusların işgaline uğrayan kasabalardan biri olan Ivankiv'in Belediye Başkan Yardımcısı Maryna Beschastna, Ukrayna'nın çeşitli kasaba ve şehirlerinde yaşanan korkunç olayları anlattı. Beschastna, Ukraynalı kadınların ailelerinin önünde tecavüze uğradıkları yönündeki korkunç hikayelerinin ardından, kadınların askerlere "daha az çekici" görünmek için saçlarını kısacık kestiğini söyledi.

Daha önce bir köyde 15 ve 16 yaşındaki kız kardeşlerin tecavüze uğradığını anlatan Beschastna, kadınları saçlarından tutup bodrum kata çektiklerini ve burada istismar ettiklerini gözyaşları içinde anlattı.

The Independent'a konuşan Mala Rohan'daki Sergei isimli 55 yaşındaki bir köylü de, beş yaşında bir kızı olan 27 yaşındaki bir kadının genç bir Rus askeri tarafından tecavüze uğradığını anlattı. Tecavüz eden askerin tüm gün alkol alan 19 yaşında genç bir Rus askeri olduğunu söyledi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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