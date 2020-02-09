Şarkıcı Hadise,instagram'da şok bir video paylaştı,tepki çekti

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2009 yılında Belçikadan ülkemize gelen ve düm düm tek şarkısı ile ülkemizi eurovision da bile temsil eden ünlü popçu Hadise,instagram hesabındaki paylaşımı ile şok etti..

İnstagram da 10 milyonu geçkin takipçisi ile sosyal medya da bir hayli başarılı olan Hadise paylaşımları ile hem dikkat çekiyor hem de tepki alıyor..

En son paylaştığı bir nevi erotik bir video sayılabilecek paylaşımı rekor izlenme sağladı..Fotoğrafları ile herkesi can evinden vuran (!) Hadise bu son paylaşımı ile de çok konuşulacak gibi duruyor..hadise, instagramda dans ederek paylaştığı videoyu birçok kişi izledi.

Bazı takipçilerinden tepki alan hadise videoyu kaldırmadı..Takipçileri,"seni 10 milyon kişi takip ediyor,aralarında çocuklarında olduğu büyük bir topluluk bu..bu tür videolar gençleri olumsuz etkileyebilir diye yorumlar yapıldı.Ülkemizde son derece sevilen ve bilinen Hadise'nin neden böyle bir video paylaştığına bizde bir anlam veremedik..

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