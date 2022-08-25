1
kpss güncel
kpss güncel
2
Aöl
Aöl
0
8
0
Kadro
Kadro
2
TEMMUZ İLANLAR
TEMMUZ İLANLAR
0
HGS
HGS
0
Aile Desteği
Aile Desteği
0
kurban
kurban
0
Trafik
Trafik
0
3600
3600
0

Şarkıcı Gülşen tutuklandı

Verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen tutuklandı.

Şarkıcı Gülşen tutuklandı
Kamusaati
Kamusaati
25 Ağustos 2022 Perşembe 21:37

Sahnedeyken imam hatiplileri hedef alan Gülşen'in bir kişiyle ilgili, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor." dediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılması ve kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde edilmesi talimatı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürüldü

Talimatın ardından Gülşen, Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı. Gülşen, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şarkıcı Gülşen, imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.

Tutuklandı

Savcılıkta ifade veren Gülşen, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilecek

Tutuklanan şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürülecek.


Kaynak: Kamu Saati Özel
SON ANKET SONUÇLARI
SON ANKET SONUÇLARI
0
26 Ağustos Cuma Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu, Ağustos ayı burç yorumları
26 Ağustos Cuma Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu, Ağustos ayı burç yorumları
0
26 Ağustos Cuma Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
26 Ağustos Cuma Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.