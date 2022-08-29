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Şarkıcı Gülşen tahliye edildi

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan şarkıcı Gülşen'in, ev hapsine karar verilerek tahliye edildi.

Şarkıcı Gülşen tahliye edildi
Kamusaati
Kamusaati
29 Ağustos 2022 Pazartesi 17:45

Geçtiğimiz aylarda sahnedeyken imam hatiplileri hedef alan şarkıcı Gülşen'in sözleri tepki çekmişti.

Gülşen'in, bir kişiyle ilgili "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." dediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Üst mahkemeye başvurdu

Yaşananların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Gülşen, tutuklanarak Bakırköy Kapalı Kadın Cezeevi'ne gönderildi.

Gülşen, avukatları aracılığıyla tutuklama kararına itiraz ederek üst mahkemeye başvurdu.

Hapishanedeki 4. gününde tahliye edildi

Avukat Emek Emre, müvekkilinin itiraz dilekçesini Nöbetçi İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesine sundu.

Mahkeme yapılan itirazı değerlendirmesinin ardından Gülşen, 4. gününde tahliye edildi.

Ayrıca Gülşen'in cezasının ev hapsine çevrildiği öğrenildi.

Gün içinde tahliye olması bekleniyor

Öte yandan kararda, tahliye kararının "Suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin toplanmış olması, kaçma şüphesinin bulunmaması, bakmakla mükellef yaşı küçük çocuğunun olması" nedenlerinden alındığı belirtildi.

Son olarak Gülşen, İstanbul’daki Bakırköy Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi.

Ünlü şarkıcı basın ordusu eşliğinde kendisini almak için gelen araca binerek evine gitti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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