Sarız Belediye Başkanını Çileden Çıkardılar! CHP'Lİ ESKİ BAŞKANIN ET FATURALARINI YAYINLADI

Sarız Et Lokantası sahibi Ali Akpınar ile büyük bir gerginlik yaşayan Baki Bayrak, NEDEN GEÇMİŞ DÖNEM FATURALARINI YAYINLADI? SARIZ BELEDİYE BAŞKANINI ÇİLEDEN ÇIKARDILAR

MHP'li Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak çileden çıktı. Sarız Et Lokantası sahibi Ali Akpınar ile büyük bir gerginlik yaşayan Baki Bayrak, kendisine yönelik tehditler üzerine geçmiş CHP'li Ömer Faruk Eroğlu döneminde Ali Akpınar'ın lokantasına kesilen faturaları kamuoyu ile paylaştı. Faturaları paylaşıp hodri meydan okuyan Başkan Baki Bayrak, şeffaf belediyecilik anlayışının devam edeceğini duyurdu.



Konu ile ilgili bir açıklama yapan Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, “ Belediyemizi ve Belediye Başkanımızı sistematik bir şekilde ağır hakaretlerle itham eden Sarız Et Lokantası sahibi Ali Akpınar isimli şahısın daha önceki yönetimden tahsil ettiği faturaları kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Son 2 yıldan beri bahse konu olan kişinin daha önceki yönetimden beklediğini bizden bulamadığı için bizleri aşağılama tutumunu şiddetle kınıyoruz. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra Belediye olarak şeffaflık ilkesi ile hareket ettiğimizi tüm hemşehrilerimizin bilmesini isteriz. Gerek duyulduğu takdirde yetkili organlar tarafından son 10 yılda yapılan tüm harcamaları kamuyu ile paylaşma mecburiyetinde kalacağız. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” denildi.



İşte o faturalar: