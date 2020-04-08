Sarımsak fiyatları neden yükseldi 2020,sarımsak fiyatları neden artıyor?

Sarımsak fiyatları neden arttı nisan 2020,sarımsağın kilosu 100 tl oldu,sarımsak fiyatları virüs nedeni ile mi yükseliyor

Tüm Dünya'da ve Ülkemizinde canla başla mücadele edilen Covid-19 yani Korona Virüsü,bazı gıda ürünlerinde inanılmaz fiyat artışlarına neden oldu.

Sarımsak fiyatları neden yükseldi? Bağışıklık sistemini güçlendiren,doğal antibiyotik diye tanımlanan mucizevi gıda Sarımsak, son günlerde adını daha çok fiyatı ile duyurmaya başladı.

Sarımsak fiyatları corona virüsü nedeni ile mi yükseldi 2020?

Prof. Dr. Nilay Çöplü'nün sarımsak ile yaptığı açıklamada " Sarımsak, soğan gibi C Vitamini içeren gıdaların alınması da bağışıklık sistemlerinin güçlenmesine faydalı olabilir ancak korona virüse özel bir katkısı yoktur. Genel anlamda sağlıklı beslenmenize yardımcı olur” diye konuştu. " Ancak sarımsağın ya da soğanın doğrudan virüs bulaşmasını engeller gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil.

Sarımsak elbette yüzyıllardır bilinen mucizevi bir bitki.Ancak dünyayı sarsan corona virüsünü de durdurur gibi bir durum yok!Ancak vatandaşlarımız tıpkı C vitaminine,Gıda takviyelerine,C vitamini kapsüllerine yöneldiği gibi gribe ve bağışıklığa iyi geldiği söylenen sarımsağa aşırı rağbet gösterdiği için fiyatların uçuk kaçık olmasına sebeb olabiliyor.

Bazı zincir marketlerde 100 TL VE üzeri fiyatlarda satılıyor haberleri geliyor

Birçok vatandaşımız sarımsak fiyatları neden yükseldi diye soruyor.Bunun şuan ki en mantıklı cevabı corona virüsü.Yukarıda da belirttiğimiz gibi,bağışıklık sistemini güçlendirme yetisi olan sarımsak,vatandaşların sağlıklı beslenmesi için ilk tercihler arasında yer alıyor.

Depolara ve sarımsak üreticilerine kamusaati.com olarak sorduğumuzda yeterince stoğumuz var,sarımsak stoğunda ya da üretiminde asla bir problem yok dediler.Tarla da 5,10 TL den çıkan sarımsak,malesef soframıza gelecek olduğunda 100 tl gibi uçuk kaçık fiyatlarla geliyor.

Bugün bizzat şahit oldum yarım kilo sarımsağa 45 TL verdim!

Evet..Bugün yarım kilo normal kalitede bir sarımsağa 45 tl verdim.Yani kilosu 90 TL idi.Hemde çok işlek olan bir cadde de bulunan bir manavdan satın aldım.Pazar da durum ne bilmiyoruz.Ancak sosyal medya da sarımsağa neden bu kadar zamn geldiği konusunda bir takım tepki ve sorular var!

Bazı vatandaşlarımız,bazı manav ve marketlerden sarımsağın kilosunu 35,40 TL den temin ettiklerini söylüyorlar.Ancak bugün birkaç yere daha da uğradım 70 TL den aşağı sarımsak bulamadım.Hatta ünlü bir market zincirinde 200g için 13 TL dendi.

ETİ,SUCUĞU GEÇTİ BU KADAR DA OLMAZ!

Benim görüşüm hele hele halkın bu günlerde tüketmeye ihtiyaç duyduğu sarımsağın fiyatının bu kadar olmaması gerekir.Her üründe belirli dönemlerde,mevsimsel olarak yükselmeler,düşüşler olabilir ancak,bir kg sarımsağın 100 tl olması sizce normal mi? Kaliteli bir sucuğun kilosu 70,80 TL, etin kilosu 55,60 TL iken sarımsak 100 TL, bu kadar fazla değil mi?

DEVLET CORONA İLE UĞRAŞIRKEN FIRSATTAN İSTİFADE Mİ EDİYORLAR?

Kusura bakmayın da asgari ücretin 2,300 TL olduğu bir ülke de hele hele bu kadar ciddi bir virüs krizi ile uğraşırken,bunu yapanlar sanırım bizleri keriz yerine koyuyorlar.Sizden rica ediyorum bu stokçuları ve fırsatçıları alo 184 gıda şikayet hattına şikayet edelim.Gariban halk ekmek bulamaz olmuş, bu fırsatçıların derdine bak!

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